Stormgate : des anciens de Blizzard dévoilent un RTS en free-to-play dans un futur infernal

Les studios montés par des anciens d'Activision-Blizzard suite aux déboires et affaires de l'éditeur ces dernières années ne manquent pas. Ce n'est cependant ni Lightforge Games ni Dreamhaven qui était présent au Summer Game Fest pour dévoiler son premier projet, mais Frost Giant Studios, l'équipe basée à Orange County en Californie dirigée par Tim Morten, Production Director sur StarCraft II, et Tim Campbell, Lead Campagn Designer sur Warcraft III: The Frozen Throne et Game Director sur Wasteland 3 (disponible à partir de 14,22 € sur Amazon.fr).

Elle avait annoncé travailler sur un jeu de stratégie en temps réel pour PC, et elle n'avait pas menti. Nous découvrons aujourd'hui, Stormgate, un RTS dans lequel des portails s'ouvrent vers un futur chaotique, et qui opposera plusieurs factions, dont la résistance humaine et les envahisseurs démoniaques.

Stormgate est le nouveau jeu de stratégie en temps réel de l'équipe de Frost Giant Studios, qui comprend les anciens développeurs de WarcraftⓇ III et StarCraftⓇ II. Explorez une histoire en constante évolution à travers des missions de campagne palpitantes où science-fiction et fantasy se rencontrent – en solo ou en coopération. Affrontez des adversaires du monde entier sur notre échelle compétitive 1v1. Faites équipe avec vos amis pour battre l'IA dans les modes coopératifs. Retroussez-vous les manches dans l'éditeur pour créer le jeu de vos rêves. Développé sur l'Unreal Engine 5, Stormgate prendra en charge les visuels HD haute résolution en 4K et des centaines d'unités, dans des guerres épiques à grande échelle sur un vaste éventail de cartes et de tilesets. L'interface utilisateur est conçue pour rendre ce jeu de stratégie en temps réel plus accessible, en rationalisant les entrées, en assignant automatiquement les unités aux groupes de contrôle et en améliorant le gameplay. Nous avons abaissé la base des compétences tout en maintenant un plafond aussi élevé que vous le souhaitez. Stormgate est le jeu de stratégie en temps réel que tout le monde attendait. Missions d'histoire épiques

La Terre n'avait aucune chance. Notre histoire débute des centaines d'années dans le futur, après que des envahisseurs extraterrestres déterminés à s'approprier la planète ont jailli des Stormgates pour mettre fin au monde tel que nous le connaissions. Après la quasi-extinction de l'humanité, des groupes fragmentés de survivants se sont regroupés pour tenter de raviver l'espoir d'un avenir meilleur. Alors que les Infernaux démoniaques, entièrement jouables, reviennent pour semer le chaos une fois de plus, les défenseurs de la Terre doivent prendre leur courage à deux mains et monter dans leurs méchas de 6 mètres de haut afin de sauver le monde. C'est à vous de choisir un camp, de récolter des ressources, de construire votre base et de commander de puissantes armées pour décider de l'issue du conflit. Le premier jeu de stratégie en temps réel véritablement social

Quel que soit votre mode de jeu préféré, vous pouvez jouer à Stormgate avec des amis. Les missions de campagne peuvent être jouées en coopération, le mode coopératif ouvert de Stormgate prenant en charge 3 joueurs, et même les joueurs compétitifs en 1v1 peuvent créer des liens sociaux grâce au système de tournoi intégré. La génération suivante de compétition de jeu de stratégie en temps réel

Stormgate perpétue l'héritage légendaire des e-sports de classe mondiale. Profitez d'un système de matchmaking avancé pour les joueurs de tous niveaux, avec une échelle compétitive 1v1 où vos capacités seront mises à l'épreuve contre des adversaires de même niveau dans le monde entier. Pour ce qui est de la compétition, nous avons tout prévu : organisez vos propres tournois, participez à des événements de base ou qualifiez-vous pour des matchs d'e-sports professionnels, le tout directement dans le jeu. Free to play – Jamais pay to win

Stormgate est un jeu gratuit pour que tout le monde puisse profiter des plaisirs du jeu de stratégie en temps réel. Soutenez le développement de contenus supplémentaires facultatifs que vous appréciez, sans jamais payer pour éliminer les gênes ou obtenir un avantage. Libérez votre créativité dans l'éditeur

Créez vos propres missions et mini-jeux personnalisés dans notre éditeur puissant et convivial. Dessinez le terrain, créez des scripts, modifiez les unités et publiez votre carte pour que la communauté puisse y jouer. Recueillez des données sur votre contenu pour faire passer vos créations au niveau supérieur. Créez quelque chose d'amusant, partagez-le avec le monde entier et soyez récompensés pour vos efforts et votre créativité.

L'expérience se jouera en free-to-play, avec une campagne coopérative jouable jusqu'à 3 et du PvP en 3v3. Une cinématique et quelques visuels ont été diffusés, mais il faudra être patient pour en voir plus, car le lancement n'est pas prévu avant une bêta en 2023.