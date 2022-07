Street Fighter 6 : des costumes « classiques » imagés pour Ryu, Chun-Li et Guile, des tenues modernes en vue pour Luke et Jamie

Avec Street Fighter 6, Capcom espère séduire un tout nouveau public, grâce à sa direction artistique originale et ses modes offrant une approche inédite des enchaînements de combats. Mais il ne reniera pas les fans de la première heure pour autant, comme le rappelle la petite révélation faite à la San Diego Comic-Con.

Ryu, Chun-Li et Guile, tous sans surprise déjà confirmés au roster, pourront en effet arborer leurs costumes « classiques » en prime des tenues modernes avec lesquelles ils avaient été révélés. Le kimono blanc, la robe bleue et l'accoutrement militaire n'ont donc pas été mis au placard. Capcom a aussi dévoilé 2 tenues alternatives pour Luke et Jamie, pour des vêtements amples et modernes collant à leur tempérament de combattant de rue.

Les aficionados et les néophytes devraient donc trouver leur bonheur dans ce Street Fighter 6, prévu pour 2023 sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series X|S. En attendant l'ouverture des précommandes, Street Fighter V : Champion Edition est lui disponible à partir de 24,99 € sur Amazon.fr.

