Street Fighter 6 : plateformes d'accueil, période de sortie, modes de jeu, introduction de Jamie et retour de Chun-Li dans un trailer explosif

Dévoilé en février dernier avec un teaser cinématique qui pouvait laisser perplexe, Street Fighter 6 devait nous donner de ses nouvelles cet été et il a donc un peu d'avance, puisqu'il a fait une apparition remarquée lors du State of Play de cette nuit, dévoilant pour la toute première fois son gameplay, mais pas seulement.

En plus de Ryu, Chun-Li fera elle aussi son retour pour apprendre les bonnes manières aux petits nouveaux, Luke en tête, qui était le dernier combattant ajouté à SFV. Il sera accompagné par un autre personnage inédit baptisé Jamie, qui est lui aussi un adepte des techniques utilisant les jambes puisqu'il pratique la breakdance. Un mode scénarisé nous fera de son côté arpenter les rues, de quoi intriguer. Capcom nous promet en tout cas bien des nouveautés, dont certaines expliquées ci-dessous.

De tout nouveaux modes de jeu : La franchise Street Fighter continue de se bonifier et de redéfinir le genre du jeu de combat avec l'introduction de trois nouveaux modes : Fighting Ground, World Tour et Battle Hub.

De tout nouveaux modes de jeu : La franchise Street Fighter continue de se bonifier et de redéfinir le genre du jeu de combat avec l'introduction de trois nouveaux modes : Fighting Ground, World Tour et Battle Hub.

Des commentaires en temps réel : cette fonction intègre les voix de commentateurs populaires de la communauté des jeux de combat comme Jeremy « Vicious » Lopez et Ryutaro « Aru » Noda directement en jeu. Les joueurs auront le choix entre de multiples personnalités pour animer les matchs et apporter des explications de gameplay accessibles à tous. Cette fonctionnalité prendra en charge les sous-titres en 13 langues différentes.

De nouveaux contrôles : Les contrôles « classique » bien connus des joueurs de Street Fighter, sont évidemment présents, accompagnés d'une alternative inédite. Les contrôles « modernes » permettent aux joueurs de se plonger dans l'action à travers des commandes simplifiées. Les coups spéciaux sont plus ici plus faciles à exécuter en combinant une unique pression sur un bouton et une direction.

De nouvelles mécaniques de combat : Street Fighter 6 introduit le Drive System, une nouvelle jauge utilisée pour exécuter cinq techniques distinctes afin d'améliorer les capacités offensives ou défensives du joueur, notamment les Drive Impact, Drive Parry, Overdrive Art, Drive Rush et Drive Reversal.

En plus des nouvelles innovations de gameplay, Street Fighter 6 regroupe également, dans l'expérience Fighting Ground, tous les éléments incontournables pour les fans de la saga, hérités des volets précédents. Il inclut notamment le mode Arcade, les matchs en ligne, le mode Entraînement, les matchs en versus local et plus encore. Les habitués retrouveront les inoxydables Ryu et Chun-Li, ainsi que Luke, dernière recrue en date de Street Fighter V. Mais aussi Jamie, l'expert en breakdance, qui vient tenter de mystifier les pratiquants d'arts martiaux plus traditionnels grâce à sa fantaisie et ses acrobaties. Comme toujours, les joueurs peuvent s'attendre à un très large éventail de styles de combat et de compétences à maîtriser dans ce nouvel épisode majeur. D'autres combattants qui rejoindront le panel de personnages jouables seront divulgués plus tard dans l'année.