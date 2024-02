Street Fighter V : des excuses pour l'anniversaire du jeu de combat

Alors que la plupart des amateurs de versus fighting sont évidemment sur Street Fighter 6, Capcom n'oublie pas le précédent opus de la franchise, qui fête son huitième anniversaire. Pour l'occasion, le studio japonais a pris la parole sur les réseaux sociaux afin de publier un message, avec principalement des excuses.

Eh oui, Capcom est parfaitement conscient qu'au lancement de Street Fighter V en 2016, les fans étaient déçus (TEST - Street Fighter V : un jeu de combat qui demande à être fini). Un gameplay qui manquait de profondeur, un roster trop léger, des soucis techniques, les développeurs ont eu fort à faire pour redonner ses lettres de noblesses au jeu de combat, à grands coups de mises à jour, packs de contenus et rééditions.

Street Fighter V fête ses 8 ans depuis sa sortie ! Du début jusqu'au milieu de la sortie, il y a eu des problèmes de réseau, un manque de contenu, etc... Nous sommes vraiment désolés pour le contenu qui n'a pas répondu aux attentes de beaucoup d'entre vous. Du milieu à la fin du jeu, l’équipe de développement de Street Fighter V a fait beaucoup d’introspection et a travaillé dur pour résoudre les problèmes autant que possible. Au final, il y avait 45 personnages jouables, et le système de combat a pu ajouter les V-Skill, V-Trigger II, V-Shift, etc. Grâce à vous, le nombre de joueurs jouant à Street Fighter V a considérablement augmenté depuis la saison 4. Je me souviens encore à quel point j'étais heureux. Aujourd’hui encore, des centaines de milliers de personnes jouent à Street Fighter V. J'en suis vraiment content aussi ! Surtout, le point le plus important était que j’ai pu appliquer cette réflexion à Street Fighter 6. J'ai encore une fois le sentiment que ces huit dernières années ont été passées ensemble, avec tout le monde. Merci beaucoup!

Street Fighter V compte pour rappel 7,4 millions de ventes, Capcom a su corriger le titre et répondre aux attentes des joueurs. Le dernier opus en date s'est déjà écoulé à plus de trois millions d'exemplaires, un démarrage canon. Vous pouvez retrouver Street Fighter 6 à partir de 39,50 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.

