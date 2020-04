Streets of Rage 4 : un patch day one et une bande-annonce de lancement, la bagarre recommence

Les fans de beat'em all n'avaient pas eu droit à un vrai nouveau Streets of Rage depuis de très longues années, mais grâce à DotEmu, Lizardcube et Guard Crush Games, la franchise culte des années 80 est de retour dès aujourd'hui avec un quatrième épisode. Place à une bande-annonce qui sent bon les vieux jeux de la Mega Drive :

Streets of Rage 4 propose d'incarner Axel, Blaze, Adam, Floyd et Cherry et de parcourir des rues vraiment mal famées, envahies de gangs. À coups de pieds et de poings, les héros se frayent un chemin dans des décors dessinés à la main et enchaînent les combos. Chose à ne pas oublier, le titre est jouable à deux en ligne, et jusqu'à quatre joueurs en local. Les studios en profitent pour rappeler que les musiques ont été composées par Harumi Fujita, Scattle, Das Mörtal, XL Middleton, Groundislava ou encore Olivier Derivière, et que les bandes originales des deux premiers Streets of Rage sont incluses.

Avec ce lancement, les développeurs en profitent pour publier un patch day one. Après une première mise à jour publiée peu avant le lancement corrigeant des bugs, améliorant le système de combos et optimisant les effets sonores, le patch day one corrige quelques soucis liés au jeu en ligne et améliore la stabilité du jeu, pour une expérience optimale. Vous n'avez plus qu'à vous lancer, Streets of Rage 4 est disponible dès aujourd'hui sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

