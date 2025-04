Stygian: Outer Gods, du gameplay et une sortie toute proche pour le jeu de rôle et d'horreur lovecraftien

Fulqrum Publishing aime les jeux vidéo lovecraftiens, il a notamment édité les Lovecraft's Untold Stories et Forgive Me Father, mais il avait surtout dévoilé lors des Lovecraftian Days 2024 un certain Stygian: Outer Gods. Développé par Misterial Games, ce survival-horror avec des mécaniques de RPG se remontre aujourd'hui avec une bande-annonce de gameplay :

Se déroulant dans l'univers de Stygian: Reign of the Old Ones, Stygian: Outer Gods nous demandera d'incarner un mercenaire accompagnant une jeune fille dans la colonie de Kingsport pour enquêter sur des secrets de famille. Un jeu de survie horrifique et lovecraftien qui nous emmènera dans des lieux inquiétants pour affronter des monstres, en craftant des ressources et en évitant de sombrer dans la folie. Le titre permettra également de faire des choix qui auront des conséquences et qui se refléteront sur le monde.

La date de sortie de Stygian: Outer Gods est fixée au 14 avril 2025, en Early Access sur PC, via Steam. Avant cela, une bêta ouverte aura lieu du 4 au 7 avril prochain. En attendant, vous pouvez retrouver Stygian: Reign of the Old Ones à partir de 17,99 € sur GOG.com et Gamesplanet.