Lovecraftian Days 2024 : Stygian: Outer Gods et Decadent annoncés, un tas de nouveautés pour des jeux tentaculaires

Même si Howard Phillips Lovecraft est décédé il y a près de 90 ans, son Mythe de Cthulhu continue de passionner des créateurs, dont des développeurs de jeux vidéo. Cette semaine se tiennent les Lovecraftian Days 2024 sur Steam, organisés par Fulqrum Publishing. L'occasion pour plusieurs studios de casser les prix de leurs jeux et de faire des annonces.

Nous avons eu droit à deux nouveaux jeux présentés, avec d'abord Stygian: Outer Gods, un survival-horror avec des mécaniques de RPG dans lequel les joueurs vont devoir enquêter sur un mystère ancien en incarnant un mercenaire accompagné d'une étrange femme. Un jeu horrifique à la première personne qui fera office de préquelle à Stygian: Reign of the Old Ones, la première bande-annonce est à découvrir ci-dessus. Stygian: Outer Gods n'a pas encore de date de sortie.

L'autre jeu dévoilé, c'est Decadent, un FPS narratif qui nous plongera dans la peau d'un explorateur en Arctique, vétéran de la Première Guerre mondiale qui se lance dans un terrifiant voyage sous fond d'occultisme. Un titre qui proposera une atmosphère oppressante, des combats intenses et une gestion de la santé mentale. La première vidéo est à découvrir juste en dessous, il n'y a là encore pas de date de sortie.

Du côté des autres annonces, voici ce qu'il fallait retenir :

Le FPS old-school Forgive Me Father 2 a droit à sa première mise à jour pendant son Early Access, avec de nouveaux niveaux, un secret à dénicher ainsi que des armes et ennemis inédits.

a droit à sa première mise à jour pendant son Early Access, avec de nouveaux niveaux, un secret à dénicher ainsi que des armes et ennemis inédits. Pool of Madness , un improbable jeu de billard dans l'univers de Cthulhu avec un mode VR, s'est offert une courte vidéo de gameplay.

, un improbable jeu de billard dans l'univers de Cthulhu avec un mode VR, s'est offert une courte vidéo de gameplay. Le jeu d'horreur gothique avec des cartes The Foretold: Westmark Legacy est daté au 30 avril prochain.

est daté au 30 avril prochain. Skelethrone: The Chronicles of Ericona , un jeu de plateforme 2D metroidvania, voit sa date de sortie fixée au 7 mai prochain.

, un jeu de plateforme 2D metroidvania, voit sa date de sortie fixée au 7 mai prochain. Harvest Hunt , le survival-horror cosmique rogue-like ancré dans le folklore européen, sortira le 22 mai prochain.

, le survival-horror cosmique rogue-like ancré dans le folklore européen, sortira le 22 mai prochain. SKALD: Against the Black Priory , un RPG rétro dans un monde de dark fantasy violent, arrivera le 30 mai prochain.

, un RPG rétro dans un monde de dark fantasy violent, arrivera le 30 mai prochain. KVLT (qui se prononce « Cult »), un FPS narratif pendant la Seconde Guerre mondiale, est jouable grâce à une démo, qui s'offre une neuvième mise à jour avec un tas de correctifs.

(qui se prononce « Cult »), un FPS narratif pendant la Seconde Guerre mondiale, est jouable grâce à une démo, qui s'offre une neuvième mise à jour avec un tas de correctifs. QubiQuest: Castle Craft, un jeu de construction de châteaux et de survie dans un monde médiéval, aura une faction inspirée des écrits de Lovecraft, les Acolytes, dévoilée dans une nouvelle bande-annonce.

Vous pouvez retrouver les nouvelles vidéos de tous ces jeux sur la seconde page. Les Lovecraftian Days 2024 sont à découvrir sur Steam jusqu'au 8 avril prochain. Vous pouvez également retrouver davantage de jeux sur Gamesplanet.

