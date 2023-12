Suicide Squad: Kill the Justice League se la joue Borderlands avec ses mécaniques, le casting de soutien introduit avec du gameplay

Après un trailer lors des Game Awards mettant en avant les super-héros qu'il va falloir éliminer, ainsi que l'annonce d'un mode hors ligne, Warner Bros. Games et Rocksteady sont de retour cette semaine pour nous parler de Suicide Squad: Kill the Justice League avec un deuxième numéro de Suicide Squad Insider. Le premier avait été diffusé à la mi-novembre et faisait aussi bien le point sur le scénario que les bases du gameplay pour chaque membre de la Task Force X. Il nous avait été promis une plongée dans les mécaniques de jeu et de combat, qu'en est-il ? Installez-vous bien confortablement, car c'est parti pour près de 18 minutes de découverte avec les commentaires des membres de l'équipe de développement.

Le Hall de la Justice où la bande fera ses premiers pas à Metropolis va par la suite devenir le QG d'Amanda Waller et ARGUS en ville et sera relooké en conséquence. C'est là que nous pourrons y retrouver le Pingouin, enrôlé de force par nos soins plus tôt dans l'aventure et qui fera office de marchand d'armes. Auprès de lui, nous pourrons en crafter de nouvelles ou améliorer celles que nous possédons déjà, avec une personnalisation apparemment poussée pour correspondre à notre style de jeu. Comme déjà évoqué durant la présentation datant de février dernier, différents fabricants d'armes seront présents dans le lore comme STAR Labs, LexCorp, AmerTek et le GCPD, apportant chacun leurs propres spécificités, comme dans un Borderlands.

En plus du Pingouin, l'escouade de soutien sera composée d'autres super-vilains plus ou moins connus du grand public, mais pas uniquement, à commencer par Gizmo (celui-ci a le droit de manger après minuit), un nain savant spécialisé dans les véhicules de combat, qui nous fournira sur demande une sorte de voiture volante blindée, armée d'une tourelle et de roquettes. Le Toyman, basé sur celui de Hiro Okamura des comics, souhaitant protéger Metropolis. Il nous proposera d'améliorer nos armes de mêlée (lame, matraque, canon de poignet et boomerang), grenades, mods de bouclier et de déplacement, et bien plus. Vient ensuite Hack, décrite comme étant une projection astrale électronique capable de hacker les communications ennemies. Avec elle viendra le système d'arbres de compétence justifié par le piratage des bombes situées dans le cou des membres de la Suicide Squad, faisant là encore énormément penser à du Borderlands, auquel s'ajouteront les combos de combat, une sorte de multiplicateur lorsque nous réaliserons des actions à la suite.

Plus étonnant, surtout en prenant en compte le fait qu'elle est décédée dans Arkham Knight, Poison Ivy sera de retour... du moins en quelque sorte. En effet, la pousse qu'elle avait laissée derrière elle à sa mort a été utilisée par LexCorp, donnant naissance à une enfant que nous allons recruter. Nous découvrons au passage la roue de sélection de personnages pour en changer selon notre bon vouloir. La rencontre avec cette nouvelle Ivy se fera non sans humour, même si cette gamine sera bien dérangée à sa manière. La mission nécessitant de protéger sa plante Daphné est ensuite en partie montrée, l'occasion de découvrir en action différents builds et le système d'Afflictions. Il s'agit de dégâts élémentaires que nous pourrons appliquer à notre équipement grâce aux plantes d'Ivy, puiqu'elle est experte en toxines biologiques, dont les Flammes infernales et la Glaciation intense. Jusqu'à deux pourront être équipées en simultanée sur un personnage.

Enfin, l'accent est rapidement mis sur le multijoueur puisque Suicide Squad: Kill the Justice League sera pour rappel entièrement jouable à quatre en escouade. Au passage, notez que le Colonel Rick Flag sera présent durant l'aventure. Un troisième épisode de Suicide Squad Insider sera diffusé prochainement, sans doute à la mi-janvier, et s'attardera sur le contenu post-lancement, un élément sur lequel bien d'autres jeux live-service (Marvel's Avengers, Anthem...) se sont cassé les dents, qui nous proposera des personnages jouables supplémentaires et de nouveaux lieux à explorer.

Suicide Squad: Kill the Justice League sortira le 2 février 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC, mais pas sur l'Epic Games Store où il a été repoussé, ce qui ne devrait pas déranger grand monde. Vous pouvez le précommander à partir de 61,99 € sur Amazon ou à la Fnac, avec 10 € offerts sur votre compte fidélité chez ce dernier. Les joueurs passant par le PlayStation Store auront droit à un ensemble de Tenues de rebelles, qui a eu droit à sa petite vidéo récemment.