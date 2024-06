Sunset Overdrive : les fans demandent un portage PlayStation, Insomniac Games répond

Si l'histoire d'Insomniac Games est très liée à Sony, le studio ayant développé les Spyro, Ratchet & Clank et Resistance, il est également allé voir ailleurs avec Fuse (EA Games) et surtout Sunset Overdrive, un titre édité par Microsoft et exclusif à la Xbox One (même si un portage PC est arrivé des années plus tard).

Mais voilà, en 2019, Sony a annoncé le rachat d'Insomniac Games, récupérant au passage toutes ses franchises, même Sunset Overdrive. Le constructeur des PlayStation a même déposé la marque un an plus tard, pour ne rien en faire. Insomniac Games célèbre actuellement ses 30 ans, il a donc partagé sur les réseaux sociaux un court extrait de Sunset Overdrive pour vanter ses animations de réapparition après une mort. Un internaute n'a pas manqué de demander au studio pourquoi il ne ferait pas un portage ou remaster du jeu sur PS4 ou PS5 ? Eh bien la réponse est simple :

Nous sommes occupés avec Marvel's Wolverine !

Eh oui, Insomniac Games met le paquet sur son prochain jeu d'action et d'aventure avec le célèbre X-Men de l'univers Marvel, il n'a pas le temps pour autre chose. De toute façon, le leak qui avait touché le studio l'année dernière ne mentionnait pas un tel projet concernant Sunset Overdrive.

De toute façon, même si Sony possède la franchise Sunset Overdrive, c'est bien Microsoft qui a tous les droits sur l'opus original et même des droits d'éditions pour deux suites ! Concernant un portage ou remaster du premier volet, il faudra donc négocier avec le fabriquant des Xbox. Vu la tendance actuelle de Microsoft qui porte ses jeux sur PlayStation et Switch, cela reste imaginable à l'avenir, mais sans doute pas avec Insomniac Games au développement, vu son programme très chargé jusqu'en 2032.

Heureusement, si vous avez un PC, une Xbox One ou même une Xbox Series X|S, Sunset Overdrive reste jouable, il est même disponible à partir de 2,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.