Super Nintendo World : une pub et un site interactif lancés

C'est un évènement majeur pour tous les joueurs qui ont grandi avec Mario et ses amis, le parc d'attractions Super Nintendo World ouvrira ses portes le mois prochain à Osaka, dans l'enceinte du parc d'Universal. En attendant, la firme vient de lancer un site officiel interactif qui donne envie de prendre son billet d'avion pour le Japon.

Mais comme les vols sont toujours annulés pour cause de pandémie, il faut se contenter de ce site interactif, qui propose simplement un scrolling automatique nous baladant aux quatre coins du parc, avec les attractions Mario Kart: Koopa's Challenge en réalité augmentée dans le château de Bowser et Yoshi's Adventure pour faire le tour du Royaume Champignon à dos de dinosaure pour retrouver Captain Toad. Deux attractions, c'est peu, mais Super Nintendo World sera un terrain de jeu complet pour les visiteurs, et il y aura évidemment d'autres choses à faire avec la 1Up Factory, une boutique pour acheter des produits dérivés exclusifs au parc, et le Kinopio's Cafe pour déguster des burgers Mario, une salade caprese Piranha ou encore un tiramisu Block et un lassi Yoshi en dessert.

Si vous en voulez encore, Universal Studios Japan a partagé une nouvelle publicité de Super Nintendo World, à admirer ci-dessus, et quelques images du parc sont à retrouver sur la seconde page. Vous pouvez retrouver Super Mario 3D All-Stars à 44,9 € sur Amazon.

