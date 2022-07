Tactics Ogre: Reborn, une date de sortie, des visuels et une description en fuite pour la version remastérisée du jeu PSP !

Le mois dernier, nous vous rapportions qu'une page du PlayStation Store avait apparemment été trouvée par des internautes, révélant l'existence d'un certain Tactics Ogre: Reborn par l'intermédiaire d'un simple logo et d'une illustration, qui laissaient forcément planer le doute quant à la nature du jeu. Eh bien, ce point est désormais éclairci, mais pas officiellement par Square Enix, puisque c'est cette fois le site PS Deals qui s'y colle, lui qui piste et référence les futures sorties de la boutique en ligne de Sony. Au programme, une date de sortie, de premiers visuels alléchants et une longue description ne laissant que peu de place au doute, nous avons affaire à une version remastérisée du jeu PSP de 2010-2011 Tactics Ogre: Let Us Cling Together !

Tactics Ogre: Reborn devrait donc sortir sur PS4 et PS5 le 11 novembre et voici sa description :

Ce produit vous permet de télécharger à la fois la version numérique PS4 et la version numérique PS5 de ce jeu. Tactics Ogre, joyau de la couronne du genre du jeu de rôle tactique, renaît ! Basé sur la version de 2010, le jeu propose des graphismes et un son améliorés, ainsi qu'un game design mis à jour, donnant vie à un nouveau Tactics Ogre qui reste fidèle à ses racines. Caractéristiques de jeu Un jeu de rôle tactique illustrant la lutte pour le contrôle des îles de Valeria.

Vos choix affectent le déroulement de l'histoire et même sa fin, avec un système qui permet plusieurs chemins à travers le jeu et plusieurs fins. L'histoire se déroule à travers les yeux d'un jeune homme nommé Denam. Les décisions qu'il prendra modifieront le destin de ceux qui l'entourent et modifieront le cours de l'histoire de Valeria.

Combattez lors de batailles tactiques rangées sur des champs de bataille en trois dimensions. L'IA entièrement remaniée permet aux ennemis d'adapter leurs tactiques à la situation, offrant un système de combat qui vous fait toujours réfléchir et ne vieillit jamais.

Le système de gestion de niveau de classe utilisé dans Tactics Ogre (2010) est passé à un système de niveau par unité . Forger vos stratégies à travers des combinaisons infinies de classes, d'équipements, de compétences et de magie.

. Forger vos stratégies à travers des combinaisons infinies de classes, d'équipements, de compétences et de magie. Profitez de nombreuses améliorations de la jouabilité , telles qu'un rythme de combat plus rapide, une sauvegarde automatique et une refonte complète des commandes et de l'interface utilisateur pour faciliter plus que jamais l'accès au jeu.

, telles qu'un rythme de combat plus rapide, une sauvegarde automatique et une refonte complète des commandes et de l'interface utilisateur pour faciliter plus que jamais l'accès au jeu. Les détails inégalés des personnages et des arrière-plans du premier Tactics Ogre (1995) ont été minutieusement recréés en haute définition.

Les cinématiques sont entièrement doublées en anglais et en japonais , et toute la musique a été réenregistrée avec des performances en live ! Les voix donnent une nouvelle vie aux motivations complexes des personnages qui composent les factions et les alliances politiques changeantes de cette histoire épique.

, et toute la musique a été réenregistrée avec des performances en live ! Les voix donnent une nouvelle vie aux motivations complexes des personnages qui composent les factions et les alliances politiques changeantes de cette histoire épique. Lorsque vous avancez assez loin dans le jeu, vous déverrouillez le World Tarot, vous permettant de voyager dans l'histoire avec la puissance de vos forces intacte ; une fonctionnalité incroyablement utile dans un jeu où vos choix ont un impact énorme sur le déroulement de l'histoire. Si vous vous demandez à quoi aurait abouti un choix différent, vous pouvez maintenant le découvrir !

; une fonctionnalité incroyablement utile dans un jeu où vos choix ont un impact énorme sur le déroulement de l'histoire. Si vous vous demandez à quoi aurait abouti un choix différent, vous pouvez maintenant le découvrir ! Le retour en arrière ne se limite pas à l'histoire ; le Chariot Tarot vous permet de revenir en arrière jusqu'à un certain nombre de mouvements pendant la bataille. Dans un jeu d'affrontements tactiques où une seule erreur peut faire la différence entre la victoire et la défaite, vous pouvez jouer sans craindre de vous retrouver dans une impasse.

pendant la bataille. Dans un jeu d'affrontements tactiques où une seule erreur peut faire la différence entre la victoire et la défaite, vous pouvez jouer sans craindre de vous retrouver dans une impasse. Profitez d'une multitude de contenus de fin de jeu tels que le Palais des Morts avec ses 100 niveaux. Si vous possédez déjà la version PS4 de ce jeu, vous pouvez obtenir la version numérique PS5 sans frais supplémentaires et vous n'avez pas besoin d'acheter ce produit. Les propriétaires d'une copie de disque PS4 doivent l'insérer dans la PS5 chaque fois qu'ils souhaitent télécharger ou lire la version numérique PS5. Les propriétaires de disques de jeu PS4 qui achètent la console sans lecteur de disque PS5 Digital Edition ne pourront pas obtenir la version PS5 sans frais supplémentaires. Jeu solo hors ligne



La lecture à distance permet aux utilisateurs de se connecter et de jouer à des jeux sur leur PlayStation 4 ou PlayStation 5 à l'aide d'un appareil mobile, d'un PC ou d'une autre PlayStation 4 ou PlayStation5.

Jeu amélioré sur la console PS4 Pro

Jeu hors ligne activé

Reste à savoir désormais si ce Tactics Ogre: Reborn restera exclusif aux consoles de Sony ou paraîtra également sur Xbox, Switch et PC. Si ce type d'expérience vous intéresse, Triangle Strategy est vendu 44,99 € à la Fnac, à destination de la console de Nintendo (lire nos impressions).