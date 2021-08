Tales of Arise : il y a des différences graphiques entre PS5 et Xbox Series X, la démo décortiquée dans tous les sens !

Le tant attendu Tales of Arise de Bandai Namco sera disponible dans quelques semaines. Heureusement, la démo du jeu nous donne une idée de comment il tournera sur les différentes consoles. Et il y a bel et bien une différence entre la PS5 et la Xbox Series X qui peuvent toutes les deux donner un rendu en 4K. Les deux consoles de nouvelles générations proposent deux modes distincts, Graphique et Performance, avec une image en 1620 pixels.

Ce mode Performance affiche du 60 fps verrouillé sur les deux consoles. Néanmoins, en 4K, la Xbox Series X surpasse la PS5. La différence est principalement visible pendant les combats, où la console de Microsoft fait tourner le jeu autour de 50 images par seconde avec quelques exceptions lors de grosses attaques, là ou sa rivale, la PlayStation 5, propose une moyenne assez basse de 40 images par seconde. La vidéo ci-dessous montre que la version sur PS5 tourne en moyenne à 15 images par seconde de moins par rapport à la Xbox Series X. Reste à savoir si Bandai Namco proposera un patch pour améliorer tout cela. Ces quelques minutes exhibent également les différences entre la PS4, PS4 Pro, Xbox One et Xbox One X.

Tales of Arise sortira le 9 septembre au Japon et le 10 septembre dans le reste du monde.

Le jeu peut être précommandé et est actuellement en réduction sur Amazon à 59,99 € au lieu de 69,99 €.

Lire aussi : Tales of Arise : un spot TV diffusé au Japon, la hype est à son paroxysme