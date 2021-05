Tales of Arise : nouveaux visuels, vidéo pour les Artes mystiques des protagonistes et un personnage de soutien dévoilé

En avril, Bandai Namco a enfin dévoilé pleinement Tales of Arise, nous donnant dans un premier temps sa date de sortie et détaillant ses éditions, tout en montrant du gameplay et introduisant deux autres personnages principaux. Et justement, nous retrouvons à présent Alphen, Shionne, Rinwell et Law dans une vidéo où chacun d'eux lance son Art mystique, nom donné aux techniques ultimes dans les jeux de la licence, qui côtoient les compétences et les Artes de base.

L'éditeur en a aussi profité pour partager une nouvelle galerie de visuels et introduire un nouveau personnage appelé Zephyr, qui rejoindra notre équipe en tant que soutien contrôlé par l'IA. Au passage, vous pouvez également lire les descriptions de Rinwell et Law ci-dessous.

Zephyr

Un homme qui supervise le groupe de résistance « Crimson Crows » à Calaglia. Avec la capacité de dominer calmement la situation et de guider ses membres, et d'excellentes compétences au combat, il a la grande confiance de ses subordonnés. Il travaille avec Alphen et Shionne pour vaincre Balseph, souverain de Calaglia. Au combat, il participe en tant que membre de soutien, écrasant les soldats et les monstres Renans avec des coups puissants qui utilisent son puissant corps. Rinwell (et Hootle) (Sayuri Hara) Race : Dahna Une fille qui apparaît devant Alphen et Shionne, sans force, au bord de la mort. Elle rejoint Alphen pour demander de sauver la force de résistance de Cyslodia. Normalement, les Artes Astral ne peuvent être utilisés que par les Renans, mais elle en est capable même si elle est Dahnan. Hootle est une chouette de compagnie de Dahna qui voyage avec Rinwell comme acolyte. Law (Yoshitsugu Matsuoka) Race : Dahna Un garçon de Calaglia. Bien qu’il soit Dahnan, il travaille en tant que membre de « Bull's Eye », le système de police de Rena, et fait obstacle à l'équipe à son arrivée à Cyslodia. Un jeune homme travaillant pour le Bureau d’observation de Cyslodia chargé d’appréhender les dissidents. Un combattant exceptionnel qui utilise ses quatre membres comme armes et déchaîne des séries d'attaques comme si c'était une simple démonstration, libre de toute contre-attaque qui se présenterait à lui.

Sinon, Bandai Namco a également rappelé que les versions PS5 et Xbox Series X bénéficieront de deux modes de jeu, Performance pour un framerate à 60 fps et Graphique pour une résolution 4K, en plus de temps de chargement réduits grâce au SSD de chaque machine. La console de Sony aura en plus le support des retours haptiques grâce à la DualSense et la fonction d'aide via les Activités.

La date de sortie de Tales of Arise est fixée au 10 septembre 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Vous pouvez précommander une copie sur Amazon dès 54,99 € sur l'ancienne console de Sony.