Tales of Arise : une vidéo de présentation glaçante pour Law, l'artiste martial de la bande

Pour nous faire patienter d'ici septembre et la sortie de Tales of Arise, Bandai Namco a diffusé la semaine dernière la cinématique d'introduction du jeu, de toute beauté et au thème bien accrocheur. Avant ça, l'éditeur nous avait proposé deux vidéos présentant successivement les protagonistes de l'aventure, Alphen et Shionne. La série se poursuit désormais avec le troisième membre de la bande, Law.

Visiblement, ce dernier a une sacrée dent contre les Renans, en témoigne sa réflexion à Alphen concernant sa camarade de voyage. Pour autant, il a décidé de servir ces derniers dans le but de protéger son peuple. Nous le rencontrerons dans la région enneigée de Cyslodia, alors même que Rinwell sera déjà dans l'équipe, et son attitude à notre égard changera bien avant qu'il ne nous rejoigne, reste à en connaître les circonstances.

Un artiste martial combattant au corps à corps, dont la puissance et le déluge de frappes submergent ses ennemis. Law est un artiste martial au sang chaud qui concentre l'énergie dans son corps pour distribuer des coups en continu. Bien qu'il soit originaire de Dahna, il a rejoint la police secrète de Rena pour poursuivre son propre objectif.

Il reste donc Rinwell, Dohalim et Kisara à présenter de la sorte dans les prochaines semaines, la sortie de Tales of Arise étant pour rappel fixée au 10 septembre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Vous pouvez précommander votre exemplaire sur Amazon à partir de 54,99 €.