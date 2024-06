Tears of Metal dévoilé en vidéo, le roguelike médiéval cri « Liberté » en musique

Malgré son très joli style graphique, le jeu d'action Bloodroots reste assez confidentiel, alors pour son prochain titre, Paper Cult a trouvé la parade : dévoiler Tears of Metal avec une bande-annonce lors du Summer Game Fest Live 2024. Un jeu qui n'est pas passé inaperçu grâce à sa direction artistique et sa musique.

Sous fond de musique Folk Metal, Tears of Metal nous emmène en Écosse auprès d'un large bataillon de soldats (sans Mel Gibson) pour repousser une invasion et découvrir les mystères du Météore du Dragon. Le jeu sera « un roguelike médiéval co-op de type hack-and-slash », voici une présentation de Tears of Metal :

RECONQUÉREZ VOTRE ÎLE

Taillez-vous un chemin à travers des hordes d’ennemis sur d’immenses champs de bataille, seul ou avec vos amis. Des défis ardus vous attendent à chaque tournant. Combattez pour traverser l’île et maniez des combinaisons uniques de pouvoirs puissants à chaque tentative. Rassemblez davantage de troupes écossaises et octroyez-leur des améliorations permanentes à mesure qu’elles acquièrent de l’expérience et deviennent plus fortes.

L’événement du Météore de la Pierre Dragon a amené des essaims d’occupants à votre porte, ainsi que des pouvoirs mystérieux et dangereux. Inscrivez votre nom dans les légendes et menez vos troupes dans une campagne pour reprendre votre foyer.

COMBINEZ DES AMÉLIORATIONS PUISSANTES

Obtenez des améliorations puissantes et associez-les à plus d’une centaine d’artefacts pour créer des configurations distinctives et dévastatrices. Choisissez parmi plusieurs héros jouables uniques et lancez des attaques de plus en plus explosives et mortelles directement depuis la ligne de front. Au fur et à mesure que l’action se déroule, préparez-vous à affronter le pouvoir menaçant extrait de la Pierre du Dragon.

AMÉLIOREZ VOS SOLDATS

Vos soldats acquièrent des compétences permanentes entre les campagnes. Recrutez, améliorez et combattez à leurs côtés alors qu’ils deviennent des atouts essentiels dans vos batailles à venir. Mais soyez prêt ; si l’un d’eux tombe au combat, il sera perdu à jamais.

DÉVELOPPEZ VOTRE VILLAGE ET DÉBLOQUEZ DE NOUVELLES FAÇONS DE JOUER

Développez votre village entre les campagnes pour accéder à de nouveaux commerces et acheter des améliorations permanentes ou même débloquer des défis difficiles pour obtenir de plus grandes récompenses.

Complétez des objectifs spéciaux pour découvrir de nouveaux artefacts, personnages jouables, cosmétiques, améliorations et combos. Découvrez de nombreux secrets en parcourant les champs de bataille ravagés par la guerre.

JOUEZ EN SOLO OU EN COOPÉRATION

Reconquérez votre île avec vos amis ou seul à travers plus de 45 environnements façonnés à la main offrant des opportunités infinies pour des scénarios et objectifs uniques. Invitez des amis à rejoindre votre campagne et partagez la gloire de la victoire !