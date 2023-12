Tekken 8 : Dragunov n'a pas une gueule d'ange et n'est pas là pour beurrer des tartines

Depuis que Bandai Namco a dévoilé Reina, nous connaissons l'intégralité du roster de Tekken 8, qui sortira d'ici quelques semaines sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Pour nous faire patienter, en plus d'une démo qui va être lancée dans les prochains jours, une bande-annonce de gameplay est diffusée chaque semaine, mettant en scène un combattant qui n'avait pas eu cet honneur précédemment. Après Leo Kliesen et Steve Fox, dont l'apparence et la voix ne font pas l'unanimité, c'est Sergei Dragunov qui nous a montré de quoi il se chauffe.

D'ailleurs, lui aussi n'a pas un visage facile, mais ce n'est pas nouveau et cela sied bien à ce Russe baptisé l'Ange Blanc de la Mort. Homme de peu de mots contrairement à l'annonceur surexcité, puisqu'il n'en prononce aucun dans la vidéo, il nous fait donc une démonstration de sambo face à Raven et Victor Chevalier avec qui il partage visiblement un passif, et joue avec la caméra. Ses fans apprécieront son nouveau moveset.

Pour pleinement le découvrir, il faudra patienter jusqu'au 26 janvier 2024, date de sortie de Tekken 8.