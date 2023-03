Tekken 8 : au tour de Marshall Law de venir faire régner sa loi sur le ring dans son trailer de gameplay

Ces derniers jours, Bandai Namco a diffusé la bande-annonce de gameplay de Paul Phoenix, qui reviendra évidemment combattre dans Tekken 8, avec un physique qui a pas mal fait réagir la communauté. Précédemment, nous avions pu voir en action Jin Kazama, Kazuya Mishima et Nina Williams. Il faut croire qu'à l'approche de l'EVO Japan 2023, l'éditeur a envie de nous montrer tous les combattants déjà officialisés, puisqu'une nouvelle vidéo du genre vient d'être mise en ligne.

C'est donc le dragon Marshall Law qui vient prendre sa revanche face au phénix, toujours équipé de son nunchaku et se battant principalement en utilisant les techniques de Jeet Kune Do inventées par son modèle du monde réel Bruce Lee. Les amateurs de muscles bandés et de veines apparentes en auront également pour leur argent, même si l'apparence est peut-être un peu too much ici. En plus de nous exposer son déluge de techniques iconiques, nous pouvons également admirer une transition de zone au sein de l'un des stages du jeu.

Alors, qui de King, Lars ou Jack-8 sera le suivant ? Tekken 8 est attendu sur PS5, Xbox Series X|S et PC, sans plus de précision. D'ici sa sortie, vous pouvez toujours vous mettre à Tekken 7, vendu dès 16,40 € sur Amazon.