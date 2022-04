Tera : le MMORPG va fermer ses portes

Bluehole Interactive, avant d'être renommé En Masse Entertainment puis d'être absorbé par Krafton, était surtout connu pour son MMORPG Tera, d'abord sorti en Corée du Sud en 2011 puis l'année suivante en Occident sur PC. Des versions PS4 et Xbox One ont vu le jour en 2018, mais les joueurs ont remarqué que les mises à jour de contenu se faisaient de plus en plus rares ces derniers mois.

Et pour cause, Tera va prochainement disparaître. L'éditeur Gameforge a annoncé la mauvaise nouvelle sur son site officiel, expliquant que Bluehole avait décidé d'arrêter le développement, ne pouvant plus répondre aux attentes des joueurs et préférant se concentrer sur ses autres jeux. À partir du 31 mai prochain, il ne sera donc plus possible de créer un compte pour jouer, ni d'acheter des écus, la monnaie in-game. Puis, le 30 juin 2022, tous les serveurs de Tera vont définitivement fermer, marquant la fin de l'aventure pour tous les joueurs. Gameforge explique qu'il ne peut continuer à soutenir le MMORPG sans développeur et invite les fans à dépenser tous leurs écus d'ici la fermeture des serveurs, aucun remboursement n'est en effet prévu, sauf pour les membres du club Tera dont l'abonnement s'étend au-delà du 30 juin.

C'est donc un MMORPG important qui va s'en aller, il faut dire que la concurrence est rude, entre The Elder Scrolls Online, Final Fantasy XIV qui cartonne, World of Warcraft qui accueillera prochainement une nouvelle extension ou encore Lost Ark récemment porté en Occident. Vous pouvez d'ailleurs retrouver des packs de débutant pour ce free-to-play sur Amazon.