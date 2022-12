TGA 2022 : Nightingale, un trailer de gameplay varié et toujours aussi alléchant pour le jeu de fantasy d'Aaryn Flynn

Inflexion Games, nouveau studio d'Aaryn Flynn, ancien de BioWare, nous fait envie depuis plusieurs mois avec son Nightingale. Le jeu d'aventure à la première personne mêlera en effet les codes du jeu de rôle, de la survie et du shoot dans une expérience basée sur la coopération, avec des combats contre des ennemis géants alléchants.

Il a refait une apparition lors des Game Awards 2022, avec un trailer revenant sur les motivations des Realmwalkers pour survivre dans ce monde où se sont rejointes les créatures d'un réseau de portails mystiques. Elle met en avant plusieurs nouveautés :

Grottes : Situées dans les profondeurs souterraines des Royaumes, l'exploration de ces grottes conduit à une foule de découvertes, mais aussi de dangers.

Deltaplane : Utilisez votre parapluie et glissez dans le ciel des Royaumes de Fae, et voyagez plus rapidement, prenez de la hauteur et évitez ou, selon les circonstances, semez les dangers qui se cachent dans les Royaumes.

Nouvelles créatures : parmi les créatures mortelles auxquelles vous serez confrontés, nous pouvons citer les Géants, les Eoten anciens et les Bound cracheurs de feu, chacun présentant un défi de taille pour tous les Realmwalkers croisant leur chemin.