The Callisto Protocol : les notes de la presse anglophone

C'est aujourd'hui que sort The Callisto Protocol, premier jeu de Striking Distance Studios, dirigé par Glen Schofield, le papa de Dead Space. Le concepteur revient dans le domaine de l'horreur spatial en apportant quelques changements à la recette, la presse anglophone livre son verdict.

Les notes oscillent entre le moyen et le bon du côté des testeurs anglophones, tous sont d'accord pour dire que The Callisto Protocol est visuellement magnifique, avec une ambiance glauque et des mécaniques de combat sympathiques et intenses. Mais les affrontements sont vite confus, le scénario n'est pas bien palpitant et le jeu manque de variété dans ses monstres et environnements. Pour rappel, du contenu additionnel vient tout juste d'être détaillé.

The Callisto Protocol est disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez l'acheter à 49 € sur Amazon.