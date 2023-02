The Crew : 40 millions de joueurs pour les jeux de course d'Ubisoft

En 2014, Ivory Tower accouchait de The Crew, un jeu de course avec un gameplay arcade nous permettant de foncer sur les routes des États-Unis à bord de nombreux bolides variés. Le studio a été racheté l'année suivante par l'éditeur Ubisoft, et un second opus a vu le jour en 2018, rajoutant la possibilité de piloter des bateaux et des avions en plus des voitures.

La franchise The Crew a près de 10 ans et elle compte désormais 40 millions de joueurs. C'est ce qu'a annoncé Stephane Beley, directeur créatif de la licence chez Ivory Tower, sur les réseaux sociaux. Rappelons tout de même que The Crew 2, l'opus le plus populaire, a eu droit à plusieurs week-ends gratuits, permettant d'essayer le jeu sans frais et faisant grimper le compteur de joueurs au passage.

Mais tout de même, la franchise d'Ivory Tower et Ubisoft attire de nombreux fans de jeux de course arcade, et un troisième volet arrivera dans les prochains mois : The Crew Motorfest. En attendant sa sortie, vous pouvez retrouver The Crew 2 à 44,99 € sur Gamesplanet.