The Cruel King and the Great Hero : la sortie du successeur spirituel de The Liar Princess and the Blind Prince officialisée en Occident

En mars dernier, nous vous présentions un certain The Wicked King and the Noble Hero, nom traduit du japonais de ce jeu dans le même style que The Liar Princess and the Blind Prince. Bonne nouvelle, NIS America va évidemment le localiser à travers le monde sous le nom de The Cruel King and the Great Hero. Un trailer a été diffusé pour annoncer la bonne nouvelle, qui nous régale avec la chanson thème Hoshi no Yosuga interprétée par Akiko Shikata. Il faudra cependant se montrer patient puisque le jeu ne sortira pas avant début 2022 sur PS4 et Switch.

L'aventure de Yuu et du roi dragon avait eu droit à davantage de détails ces derniers mois à destination du public japonais, dont des visuels à retrouver en page suivante. Yuu pourra ainsi se préparer avant ses escapades en achetant divers objets dans la boutique du village des monstres ou celles présentes un peu partout dans le reste du monde, le tout en échange de coquillages (la monnaie du jeu). Les monstres ennemis que nous combattrons seront réunis dans un compendium rempli d'informations, comme leurs faiblesses par exemple, pouvant être trouvées en utilisant l'action « Observer ». Et en guise de collectibles, il y aura des fragments d'étoile servant à débloquer des concept arts et autres dessins préparatoires.

Deux personnages qui auront droit à leur chapitre au cours de l'aventure avaient également été présentés :

Nathan Un lézard qui aime manger de la nourriture gastronomique. Il a une personnalité généreuse et enjouée, et taquine Yuu en essayant de la manger. Peut-être parce qu'il est frêle, il est toujours assis sur sa chaise et Harry le hérisson semble être là pour s'occuper de lui. - Le Rêve Gourmet « Très bien, je vais écharper cette petite humaine ! » Nathan est un lézard qui a un faible pour la nourriture délicieuse et a tendance à s'inquiéter lorsqu'il a faim. Alors Harry le hérisson suggère à Nathan : « Si c'est le cas, pourquoi ne pas manger ce que ton cœur désire vraiment ? Alors Yuu décide d'aider Nathan à trouver le « Gourmet Légendaire » de ses rêves. Quess Un loup gardien à l'allure féroce. Bien que confiant dans sa force physique, il manque un peu de mental. Il méprise les humains comme étant faibles et appelle Yuu « l'humaine ». - Échange interculturel Un jour, le gardien du village, Quess, découvre un message dans une bouteille dans la forêt. Le message sur le papier contient un code que Quess n'a pas pu déchiffrer... Après avoir interrogé le vieil Owl sur la signification du code, Quess demande à Yuu d'obtenir les matériaux de broderie spéciaux nécessaires pour répondre à Mist, la créature la plus savante du village.

Pour terminer, c'est un trailer tout en légèreté narré par Reina Kondō que vous pouvez admirer ci-dessous.

Pour terminer, sachez que The Cruel King and the Great Hero aura droit à deux éditions spéciales vendues sur la boutique en ligne de NIS America. La Storybook Edition est vendue 59,99 $ (PS4, Switch), tandis que le Treasure Trove Bundle coûte lui 104,99 $ au lieu de 115,97 $ (PS4, Switch). Dans les deux cas, le jeu au format physique est présent ainsi qu'un boîtier collector, un artbook rigide, l'OST numérique et une peluche de Yuu. L'édition la plus onéreuse inclut en plus une peluche du dragon et un puzzle.

The Liar Princess and the Blind Prince est lui toujours vendu 19,99 € sur le PlayStation Store et l'eShop, des cartes pouvant être achetées sur Amazon ici et là.