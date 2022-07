MAJ The Division Resurgence : le free-to-play mobile dévoilé au grand jour en vidéo, du gameplay partagé

Ubisoft est chaud en ce moment et refait parler de ses différentes licences maintenant que la période de non-E3 est passée. Ainsi, nous avons pu en voir plus au sujet de Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope la semaine dernière et nous entendrons parler de Skull and Bones demain soir. L'autre licence qui nous intéresse à présent, c'est The Division, dont l'univers n'est plus confiné qu'à ses deux épisodes déjà sortis. Ainsi, nous avons eu hier accès à une roadmap qui donnait quelques détails sur les prochains ajouts dans The Division 2 et qui évoquait l'annonce imminente du jeu mobile dont nous connaissions simplement l'existence. Eh bien, l'attente aura vraiment été de courte durée puisqu'il vient d'être dévoilé par une bande-annonce utilisant le moteur du jeu.

Au-delà de cette vidéo qui ne vend pas forcément du rêve, celui qu'il faut appeler The Division Resurgence s'est davantage dévoilé par l'intermédiaire de son site officiel. Ainsi, cet épisode free-to-play proposera « une perspective unique sur les évènements de The Division 1 et 2 » en nous faisant incarner l'un des Agents de la SDH chargés de protéger New York lors de la première vague, le tout en monde ouvert à la troisième personne avec des contrôles et une interface repensés pour le jeu mobile. Une campagne PvE sera présente, avec du solo et de la coopération lors de missions scénarisées et autres activités de l'open world. Un système de loot avec du pillage, du crafting et la possibilité d'améliorer notre équipement sera également inclus, de même qu'une progression par niveau et des Spécialisations avec des compétences et gadgets uniques pour changer de rôle.

Salutations, agents ! Nous avons aujourd'hui annoncé un nouveau titre dans la licence The Division intitulé The Division Resurgence et qui sera prochainement disponible sur dispositifs portables ! C'est fantastique de voir toute l'excitation, les commentaires et questions que cette annonce a générés, et nous espérons être en mesure de répondre à certains d'entre eux dans cet article. De quoi s'agit-il ? The Division Resurgence est un jeu de tir/RPG à la 3e personne jouable gratuitement sur dispositifs portables créé par une des équipes de développement internes d'Ubisoft, en collaboration avec plusieurs autres studios et partenaires internationaux. Ce jeu en monde ouvert est un nouvel épisode de la licence Tom Clancy’s The Division qui propose une nouvelle trame scénaristique ainsi que de nouveaux ennemis et de nouvelles factions. Les joueurs vont découvrir une nouvelle campagne totalement inédite et indépendante de celles de The Division 1 et The Division 2. En tant qu'agent de la « Strategic Homeland Division » (SHD), votre mission consiste à rétablir l'ordre, protéger les civils contre des factions hostiles et les aider à construire un avenir meilleur. Pourquoi sur dispositifs portables ? En transposant l'univers de The Division sur dispositifs portables, nous souhaitons permettre à davantage de joueurs du monde entier de vivre cette expérience en monde ouvert où et quand ils le souhaitent. Nous nous considérons comme extrêmement chanceux que le marché des plateformes portables ait évolué au point de nous permettre de développer un titre si ambitieux. Donc c'est toujours The Division, mais sur portable ? Oui ! The Division Resurgence est une extension naturelle à l'univers de The Division destiné aux fans de la licence, qui permettra à ces derniers de vivre une expérience inédite. Jouable gratuitement, ce jeu conserve toutes les mécaniques de gameplay qui ont servi de bases aux titres de la licence The Division tout en adaptant les commandes aux dispositifs portables, rendant les combats plus simples que par le passé. Qui plus est, la longueur des sessions de jeu a elle aussi été adaptée aux habitudes de jeu nomade de manière à garantir une expérience de jeu optimale pour toutes et tous. Les ingrédients essentiels qui font un jeu The Division sont de retour, de même que le frisson de rencontrer de nouveaux personnages, d'affronter de nouveaux ennemis et de nouvelles factions… ainsi qu'une multitude d'autres surprises à découvrir au cours des mois à venir ! Quand serai-je en mesure de rejoindre le combat ? Si vous êtes déjà un agent de la Division, vous n'aurez aucun mal à trouver vos marques dans The Division Resurgence ! Nous projetons d'organiser une série de tests en live auxquels vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire, ce qui vous permettra de tester le jeu et de partager vos retours avec nous. En attendant, nous vous invitons à suivre les publications de nos équipes sur Twitter afin de participer aux discussions autour de The Division Resurgence. Nous espérons que vous vous joindrez à nous dans cette nouvelle aventure et que vous contribuerez à nous aider à donner pleinement forme à ce nouveau jeu de tir en monde ouvert pour dispositifs portables ! L'équipe The Division Resurgence

Une alpha privée sera par ailleurs organisée et vous pourrez peut-être y participer en vous inscrivant sur le site listé plus haut, la marche à suivre ayant parfaitement été expliquée si besoin.

Inscrivez-vous à l'alpha privée Avec The Division Resurgence, découvrez le gameplay qui a fait le succès de la licence au format mobile ! Vivez une expérience AAA avec une nouvelle trame scénaristique ayant pour cadre l'immense monde ouvert urbain qu'est New York. Inscrivez-vous ci-dessous pour une chance d'être parmi les premiers à jouer et rester informé·e des dernières actualités du jeu.

Mise à jour : ajout d'une toute première vidéo de gameplay.

Pour rappel, un autre free-to-play à destination des consoles et PC avait aussi été annoncé, The Division Heartland, qui est lui développé par Red Storm Entertainment. Si vous désirez prolonger votre expérience avec la licence, des romans sont en vente à la Fnac.