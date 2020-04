The Elder Scrolls Online: Greymoor, de nouvelles dates de sortie pour l'extension à Bordeciel

Plus tôt dans le mois, Bethesda avait informé la communauté de The Elder Scrolls Online d'un report de la date de sortie de l'extension Greymoor, qui doit nous faire revenir à Skyrim pour affronter une menace vampirique, et ce à cause du passage en télétravail des développeurs dû au COVID-19. Comme prévu, il ne faudra pas attendre trop longtemps, car sa date de sortie est désormais fixée au 26 mai sur PC et Mac, puis au 9 juin sur PS4 et Xbox One.

Pour l'occasion, le directeur du jeu chez ZeniMax Online Studio, Matt Firor, a partagé un long communiqué, dans lequel il évoque également une fréquentation record, merci le confinement !

Comme toujours, j'espère que ce message vous trouvera tous en bonne santé. Le monde traverse une période particulièrement éprouvante et j'espère que vous prenez bien soin de vous et de vos familles. C'est le cas pour nous tous à ZOS, nous travaillons de chez nous, papotons en visio, et échangeons beaucoup trop de mèmes... tout en redoublant d'efforts sur ESO. Nous attendons avec impatience le moment où nous pourrons « revenir à la normale », mais pour l'instant, nous essayons, comme beaucoup d'entre vous, de faire contre mauvaise fortune bon cœur.

Malgré les difficultés, nous sommes toujours en bonne voie pour un lancement de la Mise à Jour 26 et du Chapitre Greymoor avec seulement une semaine de retard. Maintenant que la Mise à Jour 26 est sur le PTS (jetez un coup d'œil !), nous sommes convaincus d'être en mesure d'assurer une sortie le mardi 26 mai sur PC/Mac et le mardi 9 juin sur Xbox One et PlayStation 4. Bien entendu, nous ne sommes pas à l'abri d'un contretemps indépendant de notre contrôle. Rappelons également que nous n'avons encore jamais lancé une extension majeure d'ESO dans de telles conditions de télétravail et cela implique une certaine dose d'imprévus.

Comme vous le savez peut-être, nous avons atteint des records de fréquentation sur ESO avec des nombres de joueurs simultanés tels que nous n'en avions pas vu depuis 2015. Nous sommes heureux et reconnaissants de pouvoir grâce à ESO fournir un répit salutaire à tant d'entre vous pendant la crise actuelle. Jusqu'ici, nos serveurs tiennent le coup malgré la hausse d'activité. Et comme les chiffres actuels ne semblent pas en passe de baisser, nous avons récemment accru la capacité du serveur PC européen pour pérenniser la situation.

Nous sommes conscients des problèmes de latences empêchant certaines de vos commandes d'être prise en compte alors même que vous cliquez ou pressez des touches, et ce particulièrement dans les situations tendues telles que les sièges de fort en Cyrodiil, épreuves ou d'importants évènements JcE. Notre investigation en cours se déroule sans accroc et nous vous tiendrons informés dès que nous pourrons en tirer des conclusions. En tant que joueurs du jeu, en plus d'être développeurs, nous comprenons bien à quel point ce genre de problème est frustrant.

À part cela, nous continuons à traquer et à résoudre les problèmes de performance et à travailler à l'optimisation du client de jeu et des serveurs. Certaines de ces améliorations seront implémentées avec la Mise à Jour 26. Vous trouverez plus d'information à ce sujet dans la Mise à Jour mensuelle de notre plan d'amélioration des performances. Et une fois de plus, en tant que joueurs, nous sommes conscients que de soudaines baisses de performances peuvent être extrêmement pénibles et nous faisons tout notre possible pour y remédier.

Voilà pour le moment. J'espère que vous irez tous essayer la Mise à Jour 26 et Greymoor sur le PTS et que vous vous préparez pour la sortie officielle sur PC et Mac le 26 mai. D'ici là, prenez soin de vous et de votre santé, profitez de ce temps pour vous réfugier en Tamriel et lavez-vous les mains !

Matt