The Elder Scrolls V: Skyrim, une magnifique figurine de l'Enfant de Dragon dévoilée par PureArts

The Elder Scrolls V: Skyrim reste pour l'instant le dernier jeu solo majeur de la franchise, les aventuriers s'amusent sur le MMO The Elder Scrolls Online alors que le titre en Bordeciel va fêter son 10e anniversaire en fin d'année. Et il est toujours aussi populaire, la preuve avec de récents vinyles ou encore cette figurine :

PureArts a en effet dévoilé cette semaine une figurine articulée de l'Enfant de Dragon, héros de Skyrim. Le guerrier est à l'échelle 1/6, il arbore son armure emblématique et son casque, amovible. Dans son édition standard, il est livré avec un socle, quatre paires de mains interchangeables, des armes de base (épée, dague et bouclier) et le sort d'Incinération, mais PureArts propre également une édition Deluxe qui rajoute sept armes et deux sorts supplémentaires, ainsi qu'un rack pour y accrocher les armes.

La figurine de l'Enfant de Dragon est disponible en précommande chez PureArts, comptez entre 209 et 289 $ en fonction de l'édition, et elle sera livrée à partir du quatrième trimestre 2021. Et si vous n'avez pas encore fait ce RPG culte, The Elder Scrolls V: Skyrim - Édition spéciale est à 26,49 € sur Amazon.

