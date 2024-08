The First Berserker: Khazan, de la violence et une période de sortie plus précise

Nexon et Neople ont profité de l'Opening Night Live de la gamescom 2024 pour dévoiler une nouvelle bande-annonce de The First Berserker: Khazan, leur jeu de rôle et d'action dans l'univers de Dungeon & Fighter (DNF). Une vidéo avec des cinématiques et du gameplay, à admirer juste ici :

Les studios annoncent également que The First Berserker: Khazan sera disponible dès le début d'année 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Avant cela, une bêta fermée sera organisée sur PS5 et Xbox Series X du 11 au 20 octobre 2024, afin de « tester et découvrir le gameplay du jeu ». Les inscriptions sont ouvertes sur le site officiel.

Enfin, les visiteurs de la gamescom 2024 vont pouvoir mettre les mains sur The First Berserker: Khazan dès cette semaine, sur le stand 9.1 Hall B-029. En attendant de découvrir cet Action-RPG, vous pouvez retrouver DNF Duel contre 39,88 € (- 20 %) sur Amazon.