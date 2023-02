The Front : un FPS de survie post-apocalyptique dévoilé en vidéo

L'équipe indépendante Samar Studio vient de dévoiler aujourd'hui son premier jeu, The Front. Le titre fera la part belle au tir, à la survie et au craft dans un monde post-apocalyptique laissant beaucoup de liberté aux joueurs, et il s'offre même une première bande-annonce à admirer juste ici :

The Front s'annonce déjà très prometteur, voici une présentation du jeu de Samar Studio :

The Front se déroule dans un univers bac à sable post-apocalyptique peuplé de dangereuses créatures mutantes et de diverses factions hostiles. Dans cette autre réalité, le monde est sous le joug d'un empire tyrannique qui impose à ses habitants une politique de « citoyenneté » mondiale. Avec ses appareils de surveillance, sa technologie de pointe et sa politique impitoyable, l'empire cherche à modifier à jamais la face de l'humanité. Privés de leurs libertés, de leurs droits, ayant perdu la foi, l'espoir et bien souvent la vie, les hommes se trouvent au bord du précipice. Les résistants survivants cherchent un moyen de remonter le temps afin de modifier le passé et sauver l'Histoire. Dans ce monde déchiré par la guerre, les joueurs devront affronter des troupes impériales, des exilés, des bandits et des rebelles au cours de combats épiques qui détermineront le destin de l'humanité. Une bataille s'engage pour réécrire le sort du monde lors de laquelle les joueurs devront explorer d'anciennes ruines et des territoires hostiles, fabriquer des armes et de l'équipement, construire des bases, piloter de véhicules, affronter des éléments déchaînés et des ennemis redoutables. Dans The Front, le danger est partout : les joueurs devront apprendre à coopérer s'ils veulent survivre. Une base solide et bien défendue est un élément essentiel, mais des alliés de confiance peuvent faire toute la différence lors des missions d'exploration, pour collecter des ressources, fabriquer de nouvelles technologies ou pour repousser des hordes d'ennemis. Un monde ouvert d'une superficie de 36 km² comprenant différents biomes, dont des forêts, des zones enneigées et des déserts, chacun possédant des ressources et des écosystèmes uniques.

Un cycle jour/nuit réaliste et 10 météos différentes, dont des tempêtes de neige, du brouillard et des orages.

Plus de 400 formules technologiques à découvrir.

30 types de modules de construction et plus de 100 composants différents permettant de bâtir des réseaux électriques, des systèmes d'irrigation, des systèmes de défense automatisés, et bien plus.

Plus de 20 types de pièges et de défense à mettre en place pour protéger la base, dont des arbalètes, des catapultes, des hachoirs, des murs de flèches, du gaz empoisonné et des appareils électrifiés.

Un arsenal comprenant des armes modernes à personnaliser avec divers éléments, comme des lunettes de visée, des crosses ou des lampes tactiques.

Une large sélection de véhicules terrestres, aériens ou aquatiques à améliorer, avec des protections et des armes supplémentaires.

10 éléments de survie divers, dont des jauges pour la faim, la soif, l'hypothermie et les infections.

De redoutables ennemis dotés de caractéristiques uniques, comme des PV élevés ou la capacité de s'autodétruire et de projeter des gaz toxiques.

The Front est attendu sur PC, via Steam, à une date encore inconnue, et il passera par une phase d'Early Access. Vous pouvez retrouver d'autres jeux de survie sur Gamesplanet.