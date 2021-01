The King of Fighters XV : une bande-annonce et des visuels pour Shun'ei, le début d'une longue série

La semaine dernière, après un léger report d'une journée, nous avons enfin pu découvrir The King of Fighters XV dans toute sa splendeur avec une première bande-annonce assez courte nous mettant dans l'ambiance et confirmant quelques personnages supplémentaires au sein du roster. SNK nous avait alors promis une autre vidéo, qui a vu le jour sur la Toile ces dernières heures et inaugure une série dédiée aux combattants.

Difficile d'apprécier la dynamique qui se dégagera de la version finale du jeu, car le montage s'amuse ouvertement à alterner entre les différentes actions, sans parler de la durée relativement courte. Dans tous les cas, c'est donc Shun'ei qui ouvre le bal, personnage principal depuis KOF XIV doublé par Takashi Oohara et combattant avec ses techniques Hakkyougen'eiken, le tout avec en fond sonore ce qui devrait être le thème bien addictif de cet épisode. Notons également un petit changement du côté de la voix off, qui dit à présent KOF XV au lieu de The King of Fighters XV, il va falloir s'y faire. Pour accompagner la séquence, nous avons également droit à quelques visuels, idéals pour découvrir à l'arrêt les offensives de notre ami du jour.

The King of Fighters XV est attendu cette année sur des plateformes non précisées jusqu'à présent. Si vous aimez les jeux de combat de SNK, Samurai Shodown est vendu 19,99 € sur Amazon.