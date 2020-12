The King of Fighters XV : les développeurs dévoilent les 3 premiers combattants et une date pour le premier trailer en vidéo

Au cours de l'EVO 2019, SNK avait officialisé le développement de The King of Fighters XV, nouveau jeu de combat de la licence culte, déjà annoncé en décembre 2018. Nous n'avions plus eu de ses nouvelles depuis, autant dire que nous ne savions absolument rien à son sujet... jusqu'à ce 3 décembre 2020. Oui, il aura fallu être patient avant que Yasuyuki Oda (producteur) et Eisuke Ogura (directeur créatif) nous présentent enfin leur projet par l'intermédiaire d'une vidéo de 5 minutes, avec des sous-titres en anglais du côté d'IGN.

Ce qu'il faut en retenir, c'est que la première bande-annonce de gameplay sera diffusée le 7 janvier 2021, une bien bonne manière de commencer l'année. En attendant, un court teaser révèle les trois premiers personnages jouables de cet épisode, artworks à l'appui. Les fans pourront donc retrouver Kyo, Benimaru et Shun'ei ! Un nouveau logo a également été partagé.

Kyo : décrit comme un homme nouveau, il porte désormais une veste noire en plus de son bandana, sauf dans le cas de ses costumes alternatifs.

Benimaru : moins tape-à-l'œil que dans KOF XIV, il est vêtu d'un maillot sans manche aux airs orientaux.

Shun'ei : apparu pour la première fois dans KOF XIV, il sera le protagoniste du scénario, qui fera suite à ce précédent jeu.

Au passage, le Season Pass 3 de Samurai Shodown sera dévoilé le même jour que le trailer de The King of Fighters XV avec un personnage de The Last Blade qui ne sera pas seul ! Cet autre jeu de baston signé SNK est vendu 19,99 € sur Amazon.

