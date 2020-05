The Last of Us Part II : une bande-annonce en approche dès cette semaine !

Hier soir, nous apprenions que The Last of Us Part II est enfin gold, prêt à atterrir dans nos consoles le mois prochain. Son directeur Neil Druckmann a pour l'occasion posté une vidéo revenant sur l'affaire des leaks, où il terminait en déclarant que nous aurions très bientôt des nouvelles du jeu. Effectivement, l'attente n'aura été que de courte durée, jugez plutôt :

Oui, comme vous pouvez le constater, nous avons rendez-vous demain, mercredi 6 mai 2020, à 16h00 pour découvrir une bande-annonce inédite qui devrait au moins mettre en scène Ellie et Joel, les deux voix que nous entendons dans cet extrait audio. Petit conseil en passant, évitez les commentaires sous le tweet et plus généralement sur tous les réseaux sociaux si vous désirez ne pas vous faire gâcher des moments clés par des imbéciles. Sinon, la dernière bande-annonce en date remonte au mois de septembre 2019 et faisait revenir Joel à la toute fin, espérons que la prochaine donne aussi envie !

La date de sortie de The Last of Us Part II est pour rappel fixée au 19 juin sur PS4 et ne devrait plus bouger désormais.

