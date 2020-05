The Last of Us Part II banni du Moyen-Orient à cause de l'homosexualité d'Ellie ?

Il arrive parfois que les grosses productions de l'industrie du jeu vidéo soient censurées pour toucher certains marchés. The Witcher 3: Wild Hunt avait ainsi vu ses passages incluant de la nudité retirés dans une partie de l'Asie et du Moyen-Orient.

الحلقة التالية من State of Play مخصصة ل #TheLastofUsPart2 : https://t.co/gmh7UUpZIq



تابعونا يوم الأربعاء الساعة ١١ مساءً بتوقيت السعودية لكشف عميق وتسلسل لعب جديد. pic.twitter.com/Af5JxVOi7g — PlayStation Arabia (@PlayStation_ME) May 25, 2020

Il se pourrait cependant que Sony Interactive Entertainment se retrouve dans une situation rare pour ne pas blesser le public du Moyen-Orient. Tout porte à croire que The Last of Us Part II ne sortira tout simplement pas là-bas. Il n'est pas possible de le précommander via le PlayStation Store depuis Oman ou les Émirats arabes unis, et un joueur ayant demandé à PlayStation pourquoi c'était le cas a reçu une réponse indiquant que, sans nommer le titre, si un jeu n'était pas disponible sur la plateforme, c'était qu'il avait été interdit par les autorités locales et que la société ne pouvait rien y faire.

Le problème ne semble effectivement pas venir de PlayStation Middle East, qui continue la promotion du jeu comme si de rien n'était, mais bien des institutions judiciaires de la région. Sachant que The Last of Us Part II met en scène Ellie, personnage à l'homosexualité affirmée et dont les histoires d'amour seront une partie de l'intrigue, il ne faut certainement pas aller chercher l'explication à tout cela trop loin. L'homosexualité est encore proscrite dans de nombreux pays, dont les Émirats arabes unis. Cette loi est certainement à l'origine de l'interdiction pure et simple du jeu de Naughty Dog, sans censure partielle possible tant elle dénaturerait l'expérience.

Si nos amis du Moyen-Orient veulent profiter de The Last of Us Part II, il va donc falloir ruser à sa sortie du 19 juin 2020.

Lire aussi : Call of Duty: Modern Warfare 2 - Campagne Remastérisée, Sony interdit la vente du jeu en Russie, la faute à la mission polémique ?