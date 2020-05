The Last of Us Part II : notre communauté va craquer pour cette nouvelle aventure

Sony Interactive Entertainment donne rendez-vous aux joueurs pour découvrir plus en profondeur le nouveau bébé de Naughty Dog, The Last of Us Part II. Il y a peu, nous vous avons posé une question : allez-vous acheter cette nouvelle production ? Il est l'heure de décortiquer vos réponses... Alors ?

Eh bien oui, vous allez succomber... En effet, 69 % des participants vont le prendre day one, 6 %, d'occasion. En outre, 11 % ne sont pas intéressés par cette nouvelle aventure, 10 % pensent le prendre plus tard, et 5 % ne savent pas encore. Bien évidemment et pour ne pas changer, nous vous laissons la parole en page deux de cet article.

Pour finir, ne loupez pas le State of Play de demain qui se penchera sur le jeu. La date de sortie de The Last of Us Part II est fixée au 19 juin 2020 (pour information, l'édition avec un steelbook est affichée à 62,99 € au lieu de 71,99 € sur Amazon).