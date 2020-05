The Last of Us Part II : les personnalités réalistes et les nombreux détails de Seattle vantés en vidéo

Naughty Dog nous invite à découvrir les coulisses du développement de The Last of Us Part II avec une série de making of appelée Inside. Après deux épisodes consacrés à l'histoire et au gameplay, place à une vidéo nous emmenant « au cœur des détails ».

Neil Druckmann et ses équipes évoquent ici leur propension à vouloir se renseigner au maximum sur un sujet ou une thématique pour proposer un récit le plus réaliste possible, y compris pour les personnalités vengeresses de certains protagonistes. Ils ont aussi réfléchi au comportement des ennemis, y compris les plus basiques, pour qu'ils sonnent vrai jusque dans les petites phrases qu'ils lâchent en nous pourchassant.

Les détails sont aussi soignés au niveau des graphismes, avec des technologies de motion capture et de rendu de pointe. Naughty Dog a même développé des outils pour créer du rougissement ou de l'écoulement de larmes crédible. Seattle, très présente dans le récit, n'est pas en reste : les créateurs ont voyagé trois fois sur place et ont reproduit le passage d'Ellie dans la ville pour prendre un tas de mesures sur places, visiter et analyser des lieux clés et points d'intérêt, et même noté des détails comme des arrêts de bus pour proposer une reproduction la plus fidèle possible.

Nous avons rendez-vous pour un dernier épisode dédié à l'univers en général le mercredi 3 juin. Suite à cela, il sera temps de penser à la sortie de The Last of Us Part II, en exclusivité sur PS4 ce 19 juin.

