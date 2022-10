The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, une superbe statue de Link à échelle humaine exposée au Japon

Ce week-end, les résidents japonais peuvent profiter de l'évènement Nintendo Live 2022, avec diverses activités dont des concerts de Kéké Laglisse d'Animal Crossing et des Tridenfer de Splatoon 3 qui seront retransmis sur la Toile. Un stand photo un peu particulier est également présent sur place, comme rapporté par GAME Watch. Oui, c'est bien The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom qui est à l'honneur, la suite de Breath of the Wild à l'intitulé récemment officialisé.

Les fans présents sur place peuvent donc se prendre en photo devant une statue à l'échelle 1:1 de Link arborant l'apparence qu'il aura dans ce nouvel épisode, du moins celle figurant sur la jaquette avec sa tenue bleue, puisque nous l'avons vu avec un accoutrement plus « sauvage », notamment dans la bande-annonce de l'E3 2021. Outre la Master Sword bien en vue dans son fourreau et un carquois rempli de flèches (mais où est passé l'arc ?), c'est surtout l'avant-bras droit du personnage qui retient l'attention, prêt à déclencher son pouvoir qui reste encore à être clairement défini.

Aurons-nous droit à un amiibo avec la même pose à la sortie de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom le 12 mai 2023 sur Switch ? Wait & see, mais ça n'aurait rien d'étonnant. Si vous n'avez toujours pas succombé à son appel, The Legend of Zelda: Breath of the Wild est toujours en vente au prix de 51,99 € sur Amazon.