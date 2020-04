The Pope: Power & Sin, un jeu pour incarner Rodrigo Borgia annoncé sur PC

Dans les jeux vidéo, il est parfois sympathique d'être dans la peau d'un personnage puissant, mais Forestlight Games et PlayWay ont eu une idée pour le moins originale : permettre d'incarner une personne de pouvoir ayant réellement existé, à savoir Roderic Llançol i de Borja, pour connu sous le nom de Rodrigo Borgia, puis d'Alexandre VI.

Oui, il s'agit bien du Pape élu en 1492 et qui est encore aujourd'hui célèbre pour avoir eu des pratiques assez éloignées des recommandations de l'église. Relations sexuels, orgies, corruption, Alexandre VI est loin d'être le parfait Pape, et ce sont tous ces aspects de sa vie tumultueuse qu'il va être possible de revivre dans The Pope: Power & Sin. Le but sera d'agrandir son pouvoir en Italie tout en usant (et abusant) de ses prérogatives pour amasser des richesses.

The Pope: Power & Sin sera clairement un jeu atypique, les studios n'ont sans doute pas attendu le week-end de Pâques par hasard pour dévoiler leur titre, attendu dans le courant de l'année 2020 sur PC, via Steam.