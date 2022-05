The Quarry : du gameplay, mais un report du mode multijoueur en ligne

Après Until Dawn et The Dark Pictures, Supermassive Games continue sur sa lancée avec un nouveau jeu narratif, The Quarry, qui s'inspire des slashers façon Vendredi 13. Le titre édité par 2K Games sortira sur ordinateurs et consoles de salon dans deux semaines, les studios partagent une nouvelle longue bande-annonce de gameplay pour patienter :

Les développeurs nous parlent ici des différentes mécaniques de gameplay que proposera leur jeu, mais malheureusement, la vidéo est accompagnée d'une mauvaise nouvelle concernant le mode multijoueur en ligne, qui voit sa date de sortie repoussée au 8 juillet prochain, soit près d'un mois après le lancement du jeu. Pour rappel, The Quarry sera jouable en solo, mais aussi en coopération locale à deux joueurs et en ligne jusqu'à huit joueurs, mais pour profiter de ce dernier mode, il faudra donc patienter encore un peu plus.

La date de sortie de The Quarry est fixée au 10 juin 2022 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez précommander le jeu contre 53,99 € sur Gamesplanet.

Lire aussi : The Quarry : 30 minutes de gameplay sombre et sanglant dévoilées