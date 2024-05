The Rogue Prince of Persia : le lancement d'Hades II chamboule les plans d'Ubisoft et Evil Empire, la sortie repoussée

Le mois dernier, les développeurs d'Evil Empire (Dead Cells) et Ubisoft ont annoncé leur collaboration sur The Rogue Prince of Persia, qui comme son nom l'indique sera un roguelite utilisant la licence de l'éditeur, où les éléments de parkour iconiques appréciés des joueurs se mêleront aux codes du précédent jeu du studio. Dans la foulée de la révélation du jeu, sa date de sortie en Accès Anticipé sur Steam était donc calée au 14 mai, soit la semaine prochaine. Sauf que lundi dernier est paru sur la même plateforme un certain Hades II, jeu fortement attendu par la communauté et appartenant au même genre vidéoludique, bien qu'adoptant un gameplay assez différent. Bien que le titre de Supergiant Games était déjà prévu pour sortir en mai, son arrivée surprise vient donc chambouler les plans, car The Rogue Prince of Persia a été repoussé.

Evil Empire ne s'en cache pas, Hades II en est la raison et les développeurs en sont évidemment fans. Ils préfèrent donc laisser du temps aux joueurs pour profiter du contenu disponible avant de proposer à leur tour l'Accès Anticipé de leur bébé. Cela leur donne aussi l'occasion de peaufiner le patch day one. The Rogue Prince of Persia est toujours attendu en mai et nous découvrirons sa nouvelle date de sortie lundi prochain. Vous trouverez ci-dessous une traduction du message posté sur Steam, légèrement différent de celui du visuel.

Alors, ça a été une semaine un peu folle pour nous ! Tout a commencé avec la sortie d'un petit jeu appelé Hades 2. Vous en avez peut-être entendu parler ? Étant donné que tout le monde et leur mère jouent à ce jeu (y compris toute notre équipe... et leurs mères), nous avons décidé de laisser les gens s'amuser avec avant de sortir The Rogue Prince of Persia. Nous le sortirons toujours en mai et reviendrons avec une date précise lundi. Même si nous avons toute confiance dans The Rogue Prince of Persia, ce n'est pas tous les jours qu'un jeu du même genre que le votre, qui est l'un des jeux à venir les plus attendus de 2024, sorte en Accès Anticipé une semaine avant que vous prévoyiez d'en faire de même. Nous ne sommes pas assez fiers pour en ignorer les implications, et nous pensons sincèrement que ce court délai est la meilleure décision pour nous et pour notre parcours d'Accès Anticipé. Nous voulons également donner une longueur d'avance à Hadès 2 avant de commencer à courir, c'est tout à fait juste ;) Cela nous permet également de continuer à peaufiner le jeu, d'ajouter des choses encore plus intéressantes et d'éliminer certains bugs tenaces avant la sortie. Le patch day one devenait assez lourd, donc gagner plus de temps pour le tester et ajouter plus de choses avant le jour du lancement a déjà considérablement réduit le niveau de stress de notre producteur et directeur du jeu ! Nous comprenons parfaitement que cette nouvelle soit ennuyeuse à entendre pour tous ceux qui étaient impatients de jouer au jeu, surtout si proche de la sortie prévue. Nous ne pouvons que lever la main, nous excuser et espérer que vous compreniez. Ça en vaudra l'attente ! Merci pour votre patience,

Matt et l'équipe d'Evil Empire

