The Thaumaturge : le RPG ésotérique lancé en vidéo, les notes sont bonnes

D'abord annoncé sous le nom de code Project Vitriol, The Thaumaturge est enfin disponible sur PC depuis cette semaine. Le jeu de rôle édité par 11 bit studios et développé par Fool's Theory nous plonge pour rappel dans le Varsovie du début du XXe siècle auprès de Wiktor Szulski, capable de capturer des créatures surnaturelles pour les utiliser en combat (mais aucun rapport avec Pokémon ou Palworld).

Les studios partagent la bande-annonce de lancement de The Thaumaturge, faisant au passage un gros point sur les fonctionnalités et mécaniques de gameplay du RPG ésotérique :

Un point de vue moderne sur les RPG : The Thaumaturge transcende les éléments traditionnels du genre en incluant des quêtes secondaires intégrées de façon fluide à l’histoire principale, tout en suivant une aventure importante et personnelle centrer sur la narration. Tout cela soutenu par une myriade d’autres petites histoires. Être un thaumaturge : Influencer et manipuler les personnages, créant ainsi un chemin à travers l’univers de The Thaumaturge. Le mot d’ordre est « prudence », chaque décision étant importante et qui aura des conséquences qui nourrit ou restreint les défauts du personnage tels que l'orgueil, la véhémence ou la malice. Le but est de donner des réponses importantes à travers un système de dialogue à choix. Un twist surnaturel sur les combats : Des affrontements au tour par tour sont animés par des salutors et des entités éthérées commandées par le thaumaturge. Pour gagner, il faut être perceptif pour prédire et contrer les attaques ennemies et utiliser les capacités uniques du salutors pour dominer l’adversaire. Étant inspirés de la mythologie slave, les ennemis sont caractérisés par leurs capacités d’attaques psychiques et de manipulation. Wiktor a accès à une multitude d’améliorations pour rendre les combats engageants couplant force et stratégie. Explorer les magnifiques tapisseries de Varsovie : Réalisé avec Unreal Engine 5, The Thaumaturge comprend tous les détails complexes du Varsovie de début du 20ème siècle, une ville mélangeant les cultures polonaises, juives et russes. Des hôtels opulents aux cabanes de Powiśle, le cadre historique minutieusement étudié constitue une toile de fond poignante pour un récit riche de sens et d’intrigue. Il est possible de rencontrer des figues historiques telles que Raspoutine rajoutant une couche d’authenticité à cette aventure surnaturelle.

En plus de la promotion officielle, les rédactions spécialisées livrent leur verdict sur The Thaumaturge, avec des notes très positives. Les testeurs ont apprécié l'univers fantastique du jeu, son gameplay stratégique et son scénario bien ficelé, même s'il faut compter sur une réalisation technique un peu datée.

The Thaumaturge est disponible sur PC via Steam, l'Epic Games Store, GOG.com et Gamesplanet à partir de 29,74 €. Le RPG arrivera également plus tard sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.