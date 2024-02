The Thaumaturge, futur RPG incontournable ? Une vidéo de gameplay bourrée de qualités dévoilée

11 bit studios développe Frostpunk 2, mais il édite également The Thaumaturge, un jeu de rôle conçu par Fool's Theory. Le titre a un peu de retard, mais il arrivera sur ordinateurs ce mois-ci, les développeurs partagent aujourd'hui une longue vidéo de gameplay pour montrer ses nombreuses mécaniques.

The Thaumaturge nous emmène pour rappel dans une version fantastique de Varsovie, en 1905, dans une ambiance ésotérique. La longue séquence suit le personnage de Wiktor Szulski enquêtant grâce à ses pouvoirs dans la quête To Dust, You Shall Return, présentée par les développeurs :

La quête particulière « To Dust, You Shall Return » se déroule à différents endroits de Varsovie, ville qui était sous le joug russe à cette époque. Une ville qui ressemblait à un melting-pot avec des polonais, des russes et des juifs vivant dans ses rues, une culture et une architecture prospère d'avant la Seconde Guerre mondiale et qui maintenant sert de décor unique pour un RPG. Au début, Wiktor se dirige vers l'élégant Hôtel Impérial pour y rencontrer Swietłana, membre de la cour du Tsar, ayant besoin de s'échapper de la ville. Plus tard, l'histoire l'emmènera dans un bar londonien et son quartier sombre pour y rencontrer des personnes tout aussi obscures.

La rencontre à l'hôtel de Wiktor avec l'Ochrana, la police secrète du Tsar, montre le combat au tour par tour. Pendant le combat, le joueur peut prédire les mouvements de ses ennemis grâce à ses pouvoirs thaumaturgiques et agir en conséquence, ainsi qu'utiliser les capacités uniques des êtres éthérés : les salutors. Inspirés par des contes populaires de différentes régions, les salutors permettent aussi de manipuler les gens à sa guise, rien n'est plus efficace lorsque le joueur se trouve dans une situation délicate. Mais, on finit par apprendre que tout a un prix. Au travers de cette quête, le joueur en apprendra plus au sujet des pouvoirs de Wiktor et verra comment augmenter ses capacités. Ainsi, il sera possible d'améliorer ses aptitudes à contrôler les autres, son habileté au combat, sa faculté d'observation des alentours pendant les enquêtes et de découvrir des dialogues riches en choix.