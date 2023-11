The Thaumaturge : aïe, le RPG ésotérique est repoussé, jusqu'à quand ?

11 bit studios s'est pour rappel lancé dans l'édition, et il s'occupe actuellement de The Thaumaturge, un jeu de rôle dans un monde de dark fantasy développé par Fool's Theory. Un titre intriguant et prometteur qui devait arriver au tout début du mois prochain sur ordinateurs, puis en début d'année sur consoles.

Malheureusement, les studios annoncent aujourd'hui que la date de sortie de The Thaumaturge est repoussée au 20 février 2024 sur PC. Le développement principal est terminé, mais Fool's Theory a besoin de davantage de temps pour peaufiner son jeu « afin de répondre aux exigences de qualité des joueurs ».

Même si les studios ne l'indiquent pas, il y a de fortes chances que la sortie des versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S soit impactée par ce report, les joueurs consoles devront prendre leur mal en patience.