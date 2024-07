The Thaumaturge : le RPG ésotérique bientôt de retour en boîtes avec une belle édition Signature

D'abord présenté sous le nom de code Project Vitriol, The Thaumaturge est pour rappel un jeu de rôle développé par Fool's Theory et édité par 11 bit studios qui nous replonge au début du XXe siècle, dans une ville de Varsovie teintée de magie ésotérique. Un titre très bien accueilli par la presse spécialisée et les joueurs PC en mars dernier, mais qui se fait toujours attendre sur consoles de salon.

Le RPG isométrique est attendu en fin d'année 2024 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, la date de sortie précise reste encore inconnue, mais cette semaine, c'est Maximum Entertainment qui fait une annonce réjouissante pour les joueurs. Le distributeur s'est associé à 11 bit studios et Fool's Theory afin de produire des éditions physiques Standard et Signature de The Thaumaturge, que ce soit sur PS5, Xbox Series X et PC ! Pour une fois, les joueurs sur ordinateurs ne sont pas oubliés et rien ne précise qu'il s'agira d'un code dans la boîte.

Si l'édition Standard n'inclura que le jeu, l'édition Signature rajoutera du contenu physique et numérique, à savoir une pochette cartonnée avec un artwork alternatif, des cartes à jouer, des pin's, des cartes postales, des notes du grimoire, une affiche et la bande originale numérique, le tout regroupé dans une grosse boîte exclusive.

Maximum Entertainment prévoit un lancement de ces éditions physiques dans le courant de l'automne 2024, les prix n'ont pas encore été confirmés, mais le distributeur évoque déjà une édition Spéciale à 59,99 €, ce qui ne devrait pas ruiner les joueurs. En attendant d'en savoir davantage, vous pouvez retrouver The Thaumaturge sur PC à partir de 29,74 € sur Fnac, GOG.com et Gamesplanet.