The Thaumaturge repoussé au dernier moment, les développeurs s'expliquent

Fool's Theory développe actuellement The Thaumaturge, un jeu de rôle très prometteur édité par 11 bit studio (Frostpunk, This War of Mine). Un titre qui nous plongera dans une ambiance ésotérique, à Varsovie au début du XXe siècle, mais qui prend encore du retard, juste avant son lancement.

D'abord attendu au mois de décembre 2023, The Thaumaturge avait déjà été repoussé au 20 février 2024, les développeurs avaient alors besoin de davantage de temps pour peaufiner leur jeu. Mais, à une semaine du lancement, voilà que Fool's Theory et 11 bit studios annoncent que la date de sortie de The Thaumaturge est encore repoussée au 4 mars 2024. Dans un communiqué publié sur Steam, les studios expliquent que le jeu est terminé, mais ils ont décidé de retarder la sortie à cause des trop nombreux autres titres qui sortent en cette période.

The Thaumaturge arrivera donc au tout début du mois prochain sur PC via Steam, l'Epic Games Store et GOG.com, puis des versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S arriveront plus tard, à une date encore inconnue.