Suicide Squad: Kill the Justice League, une mauvaise nouvelle au dernier moment pour les joueurs PC

Suicide Squad: Kill the Justice League est officiellement attendu au début du mois prochain, mais, selon l'édition achetée, certains fans pourront y jouer dès demain. Cependant, à quelques heures du lancement, les joueurs sur ordinateurs ont fait une découverte assez décevante.

Warner Bros. Games et Rocksteady Studios ont en effet rajouté récemment le DRM Denuvo à la version Steam de Suicide Squad: Kill the Justice League sur PC. Le logiciel est là pour éviter le piratage, mais nombreux sont les joueurs à accuser le DRM de réduire les performances, mais s'il n'est pas toujours possible de le prouver. Par ailleurs, même les studios évitent de présenter comme tel, Suicide Squad: Kill the Justice League sera bien un jeu live service avec du contenu additionnel régulier et un système de Saisons, l'intérêt d'un DRM contre le piratage est assez discutable ici.

Quoi qu'il en soit, Denuvo sera bien présent dans Suicide Squad: Kill the Justice League au lancement sur Steam. Pour rappel, la date de sortie du jeu est officiellement fixée au 2 février 2024, mais la version Epic Games Store aura un mois de retard. Vous pouvez précommander Suicide Squad: Kill the Justice League à 62,99 € (- 10 %) sur Gamesplanet.