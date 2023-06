The Valiant : le RTS au Moyen-Âge annoncé sur PS5 et Xbox Series X et S

L'année dernière, THQ Nordic et KITE Games ont lancé The Valiant, un jeu de stratégie en temps réel dans l'Europe et le Moyen-Orient du XIIIe siècle. Nous suivions Théodoric, un ancien Croisé qui part en mission avec ses camarades en Terre Sainte, au travers d'une campagne solo, sans oublier des modes multijoueurs.

Mais si vous n'avez pas d'ordinateur sous la main, bonne nouvelle, The Valiant va prochainement débarquer sur consoles de salon. Les studios viennent d'annoncer que le titre sortira le 11 juillet 2023 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, au petit prix de 24,99 €. Le contenu sera évidemment le même, avec 15 missions en solo et du multijoueur coopératif ou PvP.

