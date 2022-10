The Valiant : nouvelle vidéo de gameplay en coopération pour le RTS au Moyen-Âge

En mai dernier, THQ Nordic et KITE Games (Sudden Strike 4) dévoilaient The Valiant, un jeu de stratégie en temps réel qui nous emmènera au Moyen-Âge pour participer à des batailles mettant en scène de petites unités de chevaliers. Le titre proposera des modes multijoueurs, l'un d'eux a droit à sa bande-annonce :

Dans le mode coopératif Last Man Standing, les joueurs devront travailler ensemble afin de repousser des vagues d'ennemis de plus en plus coriaces. Heureusement, les héros du champ de bataille auront accès à des capacités bien puissantes, de quoi contrer les attaques spéciales des adversaires. Et surtout, il faudra faire attention à garder ses coéquipiers en vie pour éviter la défaite.

La date de sortie de The Valiant est fixée au 19 octobre 2022 sur PC via Steam, l'Epic Games Store et GOG.com, des versions PlayStation et Xbox arriveront après, à une date encore inconnue.