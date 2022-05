The Valiant : un RTS au XIIIe siècle annoncé en images et vidéo

THQ Nordic et KITE Games, déjà à l'origine de Sudden Strike 4, viennent de dévoiler aujourd'hui The Valiant, un jeu de stratégie en temps réel avec des mécaniques de jeu de rôle qui prendra place au XIIIe siècle, pour des batailles tactiques entre plusieurs petites unités de chevaliers.

The Valiant suivra l'histoire de Théodoric d’Akenburg, un ancien croisé las de la guerre qui va devoir tout de même reprendre les armes. 15 ans après que son ami Ulrich de Grevel ait mis la main sur un fragment du bâton d'Aaron, voilà qu'un jeune moine lui apprend que cet artefact antique recèle un pouvoir bien trop puissant pour les mortels, et Ulrich est à la recherche des autres morceaux pour détenir ce pouvoir et ébranler le monde. Théodoric va donc devoir trouver les fragments manquants avant son ancien ami, et il faudra parcourir l'Europe et le Moyen-Orient pour cela, en recrutant d'autres chevaliers comme Reinhard de Campidoine de l’ordre des Chevaliers teutoniques ou la mercenaire Grimhild Eidottr. The Valiant proposera une campagne solo scénarisée, mais aussi deux modes multijoueurs, compétitif et coopératif, avec un mode Last Man Standing à trois joueurs où il faudra s'unir pour résister face à des hordes d'ennemis, dont des boss. Du côté du PvP, il s'agira de scénarios en 1 contre 1 ou 2 contre 2 avec des points de contrôles à capturer. Voici quelques points clés du jeu :

RTS basé sur les escouades avec diverses unités, des bretteurs robustes aux cavaliers rapides ;

Envoyez vos escouades héroïques et auxiliaires dans 15 missions solos passionnantes et créées avec soin, comportant chacune ses cinématiques, journaux narratifs, niveaux de difficulté, etc.

Plus de 5 escouades héroïques comportant chacune 3 arbres de compétences différents, avec des compétences actives et passives uniques à sélectionner pour faire évoluer vos héros ;

Grande variété d’armes et armures à récupérer et équiper tout au long de la campagne, disposant de leurs propres statistiques et compétences ;

Associez compétences de héros et armes/équipement afin de multiplier les possibilités pour vos héros ;

Jouez en coop à 3 avec vos amis en mode « Jusqu’au dernier » face à des hordes d’ennemis, pour faire gagner des niveaux à vos chevaliers et débloquer de nouvelles compétences et options cosmétiques ;

Jouez en compétition dans divers modes de jeu JcJ, en 1c1 ou 2c2, avec une progression particulière et des récompenses spéciales pour les parties classées.

The Valiant n'a pas encore de date de sortie précise, mais il est attendu sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver une bande-annonce et du gameplay ci-dessus, des images sur la seconde page ainsi que des cartes PSN sur Amazon.