The Witcher 3: Wild Hunt, le jeu offert sur GOG... si vous l'avez déjà sur PC, PS4 ou Xbox One

Vous l'ignorez peut-être, mais la plateforme GOG.com appartient à CD Projekt, l'entreprise derrière les célèbres jeux The Witcher. Elle vient d'ailleurs de lancer une opération commerciale étonnante, qui va vous permettre de récupérer gratuitement The Witcher 3: Wild Hunt sur via la plateforme... si vous l'avez déjà sur une autre.

Pour cela, vous devez d'abord utiliser le client GOG Galaxy 2.0 officiellement lancé il y a quelques mois. Ensuite, via l'application, vous pourrez demander une version numérique de The Witcher 3: Wild Hunt via un onglet dédié sur la page du jeu. La seule condition est que vous devez avoir relié votre compte PlayStation, Xbox, Steam, Origin ou Epic et que vous possédiez déjà le RPG sur l'une de ces plateformes. À noter que sur console, il faut non seulement avoir acheté le titre en physique ou en numérique, mais aussi l'avoir lancé au moins une fois pour que l'opération fonctionne. En revanche, si vous avez une version Switch, il n'est pas possible de profiter du cadeau.

Si vous détenez The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition, vous récupérerez d'ailleurs la version GOTY sur GOG, mais si vous avez acheté les extensions séparément, vous n'aurez droit qu'à l'édition de base. L'offre reste intéressante, surtout si vous souhaitez apprécier l'aventure avec un PC de compétition après l'avoir approché sur console, ou si vous voulez simplement regrouper votre ludothèque sur GOG Galaxy 2.0. Elle n'est valable que jusqu'a 23 juin à 9h00.

