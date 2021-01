Tomb Raider : le remake abandonné par Core Design refait surface, et il est jouable

Tout le monde connaît Tomb Raider, célèbre franchise de jeux d'aventure débutée en 1996 et mettant en scène Lara Croft, exploratrice anglaise inspirée d'Indiana Jones. Les premiers jeux étaient développés par Core Design, mais Eidos Interactive a confié la licence à Crystal Dynamics après l'effroyable Tomb Raider : L'Ange des Ténèbres.

Pourtant, en 2006, Core Design a travaillé sur Tomb Raider: 10th Anniversary, un remake prévu pour la PSP et qui était une version revisitée du tout premier jeu, avec des décors connus, mais une inspiration encore plus forte du côté de la licence Indiana Jones. Un projet qui était presque terminé, mais qui a finalement été annulé pour laisser place au Tomb Raider: Anniversary de Crystal Dynamics, sorti en 2007 sur la plupart des plateformes de l'époque.

Mais Tomb Raider: 10th Anniversary n'est pas perdu au fond d'une grotte, le jeu vient de refaire surface sur l'Internet Archive avec tout un tas d'assets qui rendent le projet jouable sur PC, à condition d'utiliser des patchs, Visual Studio et une manette PS4 ou Xbox 360. Il faut aussi faire abstraction de nombreux bugs techniques et autres problèmes de codage, le titre n'était pas tout à fait terminé, mais il est possible d'explorer quelques niveaux pour découvrir ce titre qui aurait sans doute fait un carton sur PSP à l'époque. Sinon, vous pouvez simplement lancer la vidéo ci-dessus pour découvrir ce à quoi ressemblait Tomb Raider: 10th Anniversary en 2006.

Aujourd'hui, Lara Croft se porte bien, Crystal Dynamics a su faire perdurer la franchise avec Tomb Raider: Legend, Anniversary et Underworld, et l'a surtout modernisé grâce à la trilogie éditée par Square Enix, reboot bien pensé au gameplay très inspiré des Uncharted, de quoi boucler la boucle, l'essence de Tomb Raider était bien présente dans les jeux de Naughty Dog. Les jeux sont d'ailleurs bradés sur le Xbox Live actuellement, Alicia Vikander reprendra le rôle de Lara Croft au cinéma prochainement et un jeu pour mobiles, Tomb Raider Reloaded, a été annoncé tout récemment. Vous pouvez en apprendre avantage sur la licence avec le livre Tout l'univers de Tomb Raider à 24,15 € sur Amazon.