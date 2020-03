Torchlight III : la classe Tireur présentée en vidéo et en images

En janvier dernier, Perfect World Entertainment et Echtra Games annonçaient que leur jeu Torchlight Frontiers était renommé Torchlight III, avec des ambitions revues à la hausse et un passage d'un modèle free-to-play à premium. Désormais, les deux entités communiquent sur l'une des classes avec laquelle nous pourrons nous amuser, le Tireur, bande-annonce aux tonalités très Pirate des Caraïbes et images à l'appui.

Adeptes des attaques à distance, vous serez aux anges avec cette classe capable d'anéantir l'adversaire à l'aide de tirs de précision à l'arc ou avec une arme à feu.

Torchlight II 27,49 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 27,49€. Cette nouvelle classe peut venir à bout de n'importe quel adversaire en combinant des compétences de précision incroyables avec des armes à distance ainsi que des accessoires magiques. Le Tireur est agile, rapide, féroce et prêt à faire des entorses aux règles afin de survivre aux vagues de créatures ennemies diverses qui peuplent chacun des actes du jeu. Il peut faire usage de son arc exclusif à la classe, lançant diverses attaques spéciales pour éliminer ses cibles avant même qu'elles ne puissent l'atteindre. Au cours de ses aventures dans les différents environnements de Torchlight III, le joueur pourra améliorer ses compétences afin de permettre au Tireur de déployer des pièges ou de régénérer ses précieuses munitions.

Torchlight III est attendu cette année sur PS4, Xbox One et PC, et bonne nouvelle pour les joueurs de l'alpha fermée sur Steam, le Tireur est déjà jouable aux côtés du Mage du crépuscule, du Forgé et du Ferrailleur.