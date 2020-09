Total War: Arena, le jeu ressuscite, mais uniquement pour la Chine

Malgré l’alliance entre Wargaming et Creative Assembly, et un gameplay qui avait du potentiel, le RTS Total War: Arena n’a pas trouvé son public et avait finalement plié bagage en février 2019. Alors que nous pensions cette alternative free-to-play de la saga définitivement perdue, c’est finalement sous l’impulsion de l’éditeur NetEase que le titre émerge de nouveau dès aujourd’hui.

Excepté l’ajout de sept nouvelles cartes aux cinq champs de bataille déjà existants, Total War: Arena est exactement le même qu’au moment de son abandon. Deux équipes de dix joueurs s’opposent sur des cartes géantes ayant pour thème l’antiquité en occident. Vous aurez d’ailleurs toujours le choix entre quatre factions bien ancrées dans ce contexte historique : Rome, la Grèce, Carthage et les Barbares, chacune vous donnant l’opportunité d’incarner de grands généraux de l’histoire comme Hannibal ou Jules César.

Si le titre ressort aujourd’hui, sachez en revanche qu’il n’est disponible qu’en Chine sur PC à l’heure actuelle (avec texte et audio en anglais toutefois). Une publication en Europe et en Amérique du Nord devrait être annoncée prochainement, mais reste encore un mystère.

